Відео на мільйонні перегляди: який тренд знімають користувачі під пісню в'єтнамського співака

Останніми тижнями в рейтинг увійшли ролики з креативними кадрами, де люди під освітленнями вуличних ліхтарів розливають воду у повітря. Проте мало хто звертає увагу на складність такої демонстрації.

Дехто з користувачів називає цей тренд китайським. Зазначимо, що достеменно невідомо кому належить початкова ідея такого відео, однак за музичний супровід використовується пісня в'єтнамського співака Mãi Mãi Bên Nhau – Noo Phước Thịnh. Що потрібно знати про тренд і як до нього долучитись, читайте в матеріалі Show 24.

Щоб створити гарне відео потрібно декілька деталей: пляшка з водою, освітлення від вуличного ліхтаря і за бажанням можна зняти в дуеті з друзями чи коханою людиною.

Спочатку потрібно правильно підготувати пусту пластикову пляшку з-під води чи будь-якого іншого напою. Берете найтонкішу голку та пляшку. Трохи нижче корка проколюєте по колу в декілька рядів маленькі дірочки, створюючи ситце. Потім набираєте в неї води й перевіряєте результат.

Популярний український блогер Олег Машуковський теж зацікавився цим трендом і навіть виклав відео як потрібно правильно підготуватись, щоб отримати найкращий результат.

Далі справа залишається за найменшим. Чекаєте вечора і виходите під освітлення вуличного ліхтаря. Варто зазначити, якщо у вас немає бажання по декілька разів ходити переодягатись і сушитись, то треба докласти зусиль, щоб зняти відео з першого разу.

Коли виставили кадр, берете пляшку, витягуєте руки вище голови й натискаєте на неї та починаєте крутитись. Під силою натиску вода виливатиметься через пророблені дірочки, створюючи ефект душу чи дрібного дощу.

Перед публікацією відео слід використати ефект "сповільнення кадру" на моменті розпилення води. Це додасть більшої ефектності та креативності відео. І звісно ж не забудьте використати на фоні згадану пісню.

Що відомо про трек Mãi Mãi Bên Nhau

Пісня, яка вийшла у світ чотири роки тому, належить в'єтнамському співаку Ноо Фіок Тхінь. У ній чоловік оспівує тему кохання і декілька разів англійською мовою запитує: "Baby, baby, Do you wanna marriage me?" ("Чи вийдеш ти за мене заміж?").

Mãi Mãi Bên Nhau – Noo Phước Thịnh: дивіться відео онлайн

Чому саме цю пісню використали у тренді – невідомо. Ми лиш можемо припустити, що мелодійність та красивий текст – стали тими основними важелями вибору.