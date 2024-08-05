Неймовірна щирість і легкість рухів: який тренд завірусився під найулюбленішу пісню гурту ABBA

Згаданий шведський гурт давно посів свою сходинку серед зірок світового масштабу та навіки вписав власну назву в музичну історію. Може здаватись, що пісні таких колективів чи окремих виконавців, уже неактуальні в сучасних реаліях, однак тікток вважає інакше.

Понад пів мільйона роликів зняли користувачі під пісню ABBA – Dancing Queen. Синергія різних поколінь допомогла створити дещо унікальне, щире й невимушене, що лиш притягує погляди інших. Детальніше про тренд і як стати його частиною, читайте в матеріалі Show 24.

Цікаво Зміни образів знову в тренді: як за допомогою тіктока зняти цікаве перевтілення

Тривалий час користувачі використовують згадану пісню ABBA для різних відеороликів. Кожен із них творить загальний тренд, який перетворюється на загальну масу емоцій та почуттів.

У більшості випадків дівчата стають головною родзинкою відео. Щоб створити власний успішний ролик, потрібно вдатись до низки важливих порад:

обрати з ким будете знімати відео: це може бути одна людина в кадрі або ж декілька;

для гарної картинки слід вибрати привабливий фон, який додасть шарму атмосфері відео;

якщо є бажання вдягти стильну сукню чи будь-який інший образ, додати гарну зачіску й макіяж, то можете сміло це робити;

далі слід вивчити приспів й підспівувати відповідно до темпу відео;

ну і найважливіша деталь – танцювальні рухи й щирі емоції. Можна використати власну інтерпретацію в танці або ж повторити загальні рухи. Спробуйте робити це невимушено, щоб передати справжність почуттів.

Що відомо про пісню

Трек Dancing Queen вийшов у 1976 році й посів лідерські сходинки у чартах США, Австралії, Швеції та інших країн. А у 2004 році за версією видання Rolling Stone, пісню додали у список 500 найкращих композицій усіх часів.

Abba – Dancing Queen: дивіться відео онлайн

У пісні йдеться про дівчину, яка стає королевою танцмайданчика у будь-якому нічному клубі, де вона з'являється. Трек став також популярний завдяки низці каверів, які виконали чимало виконавців.

Сьогодні ж у тренді оригінальна версія композиції, яка продовжує збирати нових шанувальників по всьому світі.