Зміни образів знову в тренді: як за допомогою тіктока зняти цікаве перевтілення

ТікТок – соцмережа, де тренди змінюються майже щодня. Користувачі постійно вигадують ідеї для відео, які підхоплюють інші юзери.

Тепер в основі нового тренду – демонстрація образів та аутфітів. Це може бути як тематичний одяг, так і буденний.

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Цікаво, що люди з різних куточків планети створюють популярний контент. У мережі можна побачити ролики від американських юзерів до українських. Ідея тренду доволі проста, а її реалізація займе трохи більше часу. Спочатку варто вирішити, який одяг побачить аудиторія. Якщо це тематичне вбрання, то треба підготувати декілька його варіантів, щоб було цікавіше.

Далі – почніть танцювати під музику, виводячи одну ногу та руку вперед. Зі зміною біта в пісні варто переодягнутися в інший образ та продовжити танок. Згодом знову змініть аутфіт і почніть танцювати далі. Повторюйте це, поки не закінчиться уривок пісні.

Так, хтось з користувачів відтворив образ ляльки Барбі та принцес Disney. Водночас інші юзери показали як професійні, так і звичайні аутфіти.

Цікаво, що тренд підхопили різні покоління. Можна помітити як люди різного віку діляться своїм стилем у мережі.

Пісня, яка використовується в тренді, має назву Emergency 911 та є реміксом однойменної композиції італійського дуету Prezioso & Marvin. Трек вийшов у 2001 році, тоді як рімейк – у 2023-му.

Таким чином, ТікТок вкотре подарував нове життя пісні 2000-х. До того ж тренд об'єднав майже 100 тисяч користувачів з різних країн як Європи, так і штатів Америки.