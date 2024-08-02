Зміни образів знову в тренді: як за допомогою тіктока зняти цікаве перевтілення

2 серпня 2024, 21:30
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ТікТок – соцмережа, де тренди змінюються майже щодня. Користувачі постійно вигадують ідеї для відео, які підхоплюють інші юзери.

Тепер в основі нового тренду – демонстрація образів та аутфітів. Це може бути як тематичний одяг, так і буденний.

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Цікаво, що люди з різних куточків планети створюють популярний контент. У мережі можна побачити ролики від американських юзерів до українських. Ідея тренду доволі проста, а її реалізація займе трохи більше часу. Спочатку варто вирішити, який одяг побачить аудиторія. Якщо це тематичне вбрання, то треба підготувати декілька його варіантів, щоб було цікавіше.

Далі – почніть танцювати під музику, виводячи одну ногу та руку вперед. Зі зміною біта в пісні варто переодягнутися в інший образ та продовжити танок. Згодом знову змініть аутфіт і почніть танцювати далі. Повторюйте це, поки не закінчиться уривок пісні.

Так, хтось з користувачів відтворив образ ляльки Барбі та принцес Disney. Водночас інші юзери показали як професійні, так і звичайні аутфіти.

@_alexandra.louise_ Barbie version #disney #barbie #disneyprincess #barbiecosplay #princessandthepauper #12dancingprincesses ♬ original sound - kasane teto
@izaandelle Always matching in some kind of way #twins #foryou ♬ original sound - kasane teto
@m.furnichenko #стоматологкиїв #стоматологія #видаленнязубівмудрості #імплантаціязубів #рекомендаціїукраїна ♬ original sound - kasane teto

Цікаво, що тренд підхопили різні покоління. Можна помітити як люди різного віку діляться своїм стилем у мережі.

@miha.nester

Який образ вам сподобався найбільше?

♬ original sound - kasane teto
@bernatska Family style - наш варіант ‍‍ #тренд #trend #style #mom #сімя #зсу #дочка #дружинавійськового #дім #україна #рек #лікарж @Andrii ♬ original sound - kasane teto

Для довідки! Пісня, яка використовується в тренді, має назву Emergency 911 та є реміксом однойменної композиції італійського дуету Prezioso & Marvin. Трек вийшов у 2001 році, тоді як рімейк – у 2023-му.

Таким чином, ТікТок вкотре подарував нове життя пісні 2000-х. До того ж тренд об'єднав майже 100 тисяч користувачів з різних країн як Європи, так і штатів Америки.

Автор: Влада Пономарьова