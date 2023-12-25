Співачка зізналася, що її чоловік Арсен Мірзоян був знервований через це. Водночас вона була вдячна всі людям, котрі прийшли віддати останню шану її матері.

Важливо Для мене це був кінець, – Тоня Матвієнко вперше зізналася, як переживає втрату мами

Тоня Матвієнко висловилась про появу "Кроликів" на похороні її мами

Артистка зізналася, що не знала про історію зрадників і була рада кожному, хто прийшов провести Ніну Митрофанівну в останню путь.

Я тільки в березні повернулася з Великої Британії і я про них взагалі не знала ніякої історії... Але немає такої заборони, щоб хтось не міг не прийти та не попрощатися з моєю мамою. Я в цей момент про це не думала. Я кожному була рада, хто її вшанував,

– наголосила виконавиця.

Водночас вона додала, що Арсен почав дуже сильно нервувати, коли побачив гумористів на церемонії прощання з Ніною Матвієнко.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн

Скандальний дует "Кролики"