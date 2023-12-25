Співачка зізналася, що її чоловік Арсен Мірзоян був знервований через це. Водночас вона була вдячна всі людям, котрі прийшли віддати останню шану її матері.
Важливо Для мене це був кінець, – Тоня Матвієнко вперше зізналася, як переживає втрату мами
Тоня Матвієнко висловилась про появу "Кроликів" на похороні її мами
Артистка зізналася, що не знала про історію зрадників і була рада кожному, хто прийшов провести Ніну Митрофанівну в останню путь.
Я тільки в березні повернулася з Великої Британії і я про них взагалі не знала ніякої історії... Але немає такої заборони, щоб хтось не міг не прийти та не попрощатися з моєю мамою. Я в цей момент про це не думала. Я кожному була рада, хто її вшанував,
– наголосила виконавиця.
Водночас вона додала, що Арсен почав дуже сильно нервувати, коли побачив гумористів на церемонії прощання з Ніною Матвієнко.
Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн
Скандальний дует "Кролики"
- Гумористи Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко у розпал широкомасштабної війни продовжували працювати в Росії та утримались від висловлення своєї позиції щодо російської агресії.
- Вони й раніше працювали в країні-терористці. Зокрема, підтримували кремлівську ідеологію "братських народів", незаконно відвідували окупований Крим та виступали на пропагандистських каналах.
- Через це ще у 2016 році артистів вимагали позбавити звання народних. Зрештою, у 2019 році гумористи потрапили в "Миротворець" (сайт та громадська організація, яка розкриває інформацію про людей, що вважаються ворогами України, або "дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права").
- У 2020 році Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко вирішили приїхати в Україну з концертною програмою "Давайте посміємося", але їхні гастролі скасували.