Вони показали архівні відео й фото з Ніною. До привітань також долучилися й шанувальники артистів.
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Донька Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна святкує день народження
Ніні сьогодні, 15 січня, виповнилося 8 років. У цей святковий день зіркова матуся поширила відео з прогулянки з донечкою під свою пісню "Дитячий сміх". Під роликом вона написала: "Доця, будь щаслива! Ми з татом завжди поряд".
Крім того, співачка виставила фото Ніни на пляжі та вдома зі святковими кульками.
Донька Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко / Скриншот з інстаграм-сторіс
Донька Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна святкує день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс
До привітань долучився й Арсен Мірзоян. Він поділився архівними кадрами з Ніною.
Сніжинка моя, тобі сьогодні 8 рочків. Вбʼємо всіх драконів – я обіцяю,
– зазначив співак.
Реакція мережі
У коментарях під публікаціями Тоні та Арсена шанувальники долучилися до привітань донечки подружжя.
- "Вітаю! Щасливої долі квіточці";
- "Вітаю з днем народження донечку";
- "Найщиріші вітання. З іменинницею вас";
- "З іменинницею, Тонічка! Щасливо і мирного дитинства Ніночці";
- "Вітаю, хай щастить і донечці, і батькам";
- "Вітаю вас з іменинницею".
Чи хоче Тоня Матвієнко ще дітей
Виконавиця зізналася, що більше не планує народжувати. Вона зазначила, що взяти на себе роль батьків – величезна відповідальність, особливо під час повномасштабного вторгнення.
"Я вже не така молода. Це дуже важко і відповідально, і під час війни я так переживаю. Немає з ким дітей залишати. Мама завжди була з Ніною. Я не домашня. Мені кудись завжди потрібно їхати. А якщо Арсен захоче, то перехоче", – поділилася артистка.