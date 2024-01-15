Вони показали архівні відео й фото з Ніною. До привітань також долучилися й шанувальники артистів.

До теми Хотіла жити з татом: Тоня Матвієнко відверто розповіла про свої стосунки з 25-річною донькою

Донька Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна святкує день народження

Ніні сьогодні, 15 січня, виповнилося 8 років. У цей святковий день зіркова матуся поширила відео з прогулянки з донечкою під свою пісню "Дитячий сміх". Під роликом вона написала: "Доця, будь щаслива! Ми з татом завжди поряд".

Крім того, співачка виставила фото Ніни на пляжі та вдома зі святковими кульками.



Донька Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко / Скриншот з інстаграм-сторіс



Донька Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна святкує день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

До привітань долучився й Арсен Мірзоян. Він поділився архівними кадрами з Ніною.

Сніжинка моя, тобі сьогодні 8 рочків. Вбʼємо всіх драконів – я обіцяю,

– зазначив співак.

Реакція мережі

У коментарях під публікаціями Тоні та Арсена шанувальники долучилися до привітань донечки подружжя.

"Вітаю! Щасливої долі квіточці";

"Вітаю з днем народження донечку";

"Найщиріші вітання. З іменинницею вас";

"З іменинницею, Тонічка! Щасливо і мирного дитинства Ніночці";

"Вітаю, хай щастить і донечці, і батькам";

"Вітаю вас з іменинницею".

Зазначимо, Тоня Матвієнко є матір'ю двох доньок. Перша – Уляна, якій 25, від першого шлюбу Тоні. Друга – Ніна від шлюбу з Арсеном Мірзояном. Співак також має дітей від першого шлюбу. У нього є двоє синів.

Чи хоче Тоня Матвієнко ще дітей

Виконавиця зізналася, що більше не планує народжувати. Вона зазначила, що взяти на себе роль батьків – величезна відповідальність, особливо під час повномасштабного вторгнення.

"Я вже не така молода. Це дуже важко і відповідально, і під час війни я так переживаю. Немає з ким дітей залишати. Мама завжди була з Ніною. Я не домашня. Мені кудись завжди потрібно їхати. А якщо Арсен захоче, то перехоче", – поділилася артистка.