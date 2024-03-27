Зокрема, співачка поділилася, чи ходить на побачення. Про це вона розповіла на прем'єрі довгоочікуваного фільму "Я, Побєда і Берлін".
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Чи відвідує Тіна Кароль побачення
Співачка зізналася, що наразі ніхто їй не пропонує сходити на романтичну зустріч.
На жаль, не запрошують на побачення, але сьогодні не про це,
– зазначила знаменитість.
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Що відомо про особисте життя Тіни Кароль
- У 2008 році співачка вийшла заміж за музичного продюсера Євгена Огіра і того ж року у них народився син Веніамін.
- Шлюб пари тривав п'ять років до 2013 року, коли Євген помер від раку шлунку. Виконавиця дуже болісно переживала втрату чоловіка.
- З того моменту про романтичні перипетії життя знаменитості відомо небагато. Тож, як тільки поруч з нею з'являється чоловік, у мережі відразу ж починають гудіти про їхній роман.
- Спочатку ходили чутки про можливий роман між Тіною Кароль та молдовським співаком Даном Баланом, а згодом зі знаменитістю пов'язували танцюриста Дмитра Жука.