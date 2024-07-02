Все складно, – Тімур Мірошниченко вперше заговорив про 8-річну названу доньку

Днями, дружина Тімура Мірошниченка, Інна зізналася, що у неї виникли певні складнощі з названою донькою Ангеліною. Тепер сам ведучий поділився, як дівчинка пристосовується до нових умов.

За словами Інни, дівчинка погано харчується. Попри старання жінки приготувати те, що Ангеліні подобається, донька може почати плакати.

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Тімур зазначив, що дівчинка пізнає світ, зокрема речі, які можуть бути занадто очевидними для інших. Він поділився, що під час прогулянки з дітьми замовив піцу, яку Ангеліна, як виявилося, їла вперше та не знала як її тримати.

Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти. Я не можу зараз отак сказати, що в нас усе добре. Звісно, ні. Все складно. Звісно, попереду нас чекає процес адаптації,

– зізнався Мірошниченко.

Втім, молодші діти подружжя дуже чекали на появу старшої сестри в родині. Тому, малеча дуже позитивно відреагувала на приїзд Ангеліни. Водночас донька Мія, за словами ведучого, найбільше з усіх хотіла мати старшу сестру.

Вони дуже чекали, і Мія особливо. Вона була рушійною силою того, що вона хоче саме старшу сестричку. В один день вона просто підійшла до нас і сказала: "У мене буде старша сестра, десь років 8, і ми будемо спати в одній кімнаті, я на верхній полиці, вона на нижній". Полиці ще нема, тому вони сплять разом,

– розповів Тімур.

Що казала Інна Мірошниченко про труднощі з названою донькою