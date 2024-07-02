Все складно, – Тімур Мірошниченко вперше заговорив про 8-річну названу доньку
Джерело:Сніданок з 1+1
Днями, дружина Тімура Мірошниченка, Інна зізналася, що у неї виникли певні складнощі з названою донькою Ангеліною. Тепер сам ведучий поділився, як дівчинка пристосовується до нових умов.
За словами Інни, дівчинка погано харчується. Попри старання жінки приготувати те, що Ангеліні подобається, донька може почати плакати.
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Тімур зазначив, що дівчинка пізнає світ, зокрема речі, які можуть бути занадто очевидними для інших. Він поділився, що під час прогулянки з дітьми замовив піцу, яку Ангеліна, як виявилося, їла вперше та не знала як її тримати.
Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти. Я не можу зараз отак сказати, що в нас усе добре. Звісно, ні. Все складно. Звісно, попереду нас чекає процес адаптації,
– зізнався Мірошниченко.
Втім, молодші діти подружжя дуже чекали на появу старшої сестри в родині. Тому, малеча дуже позитивно відреагувала на приїзд Ангеліни. Водночас донька Мія, за словами ведучого, найбільше з усіх хотіла мати старшу сестру.
Вони дуже чекали, і Мія особливо. Вона була рушійною силою того, що вона хоче саме старшу сестричку. В один день вона просто підійшла до нас і сказала: "У мене буде старша сестра, десь років 8, і ми будемо спати в одній кімнаті, я на верхній полиці, вона на нижній". Полиці ще нема, тому вони сплять разом,
– розповів Тімур.
Що казала Інна Мірошниченко про труднощі з названою донькою
- Жінка хотіла бути привітною мамою-другом, але все сталося трохи по-іншому. Інна має обмежити використання телефону, робити зауваження, коли чує ненормативну лексику, та забороняти дивитися в такому юному віці тікток, щоб виховати Ангеліну.
- За словами Мірошниченко, дівчинка дуже погано їсть, ймовірно, через стрес. Коли Інна пропонує щось приготувати, донька починає плакати. Тому, дружина ведучого поки не знає, як нагодувати дитину.
- Однак, подружжя продовжує працювати над адаптацією Ангеліни.