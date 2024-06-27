Тімур Мірошниченко з дружиною вдочерили другу дитину та вперше показали її: зворушливе відео

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна поділилися зворушливою новиною – їхня сім'я стала більшою. Пара удочерила другу дитину.

Тепер у сім'ї Мірошниченків виховується четверо дітей: двоє синів та дві доньки. Багато українських зірок вже встигли привітати Тімура й Інну з поповненням у родині. Також це зробили їхні фани.

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Мірошниченки опублікували емоційне відео, яке швидко розтопило серця підписників. На кадрах можна побачити, як подружжя стоїть з розкритими обіймами, а назустріч їм біжить маленька білява дівчинка. Момент їхньої зустрічі сповнений любові та ніжності – сім'я об'єднується в теплих обіймах, а Інна бере доньку на руки.

"+1", – лаконічно зазначили під роликом Тімур та Інна.

Водночас подружжя поки що не показує обличчя дівчинки.

Відео родини Мірошниченків викликало хвилю підтримки серед шанувальників та колег по шоубізнесу. Українські зірки щиро привітали Тімура та Інну з важливою подією у їхньому житті.

Світлана Тарабарова : "До сліз. Дякую, дякую вам за ще одне врятоване дитяче життя";

: "До сліз. Дякую, дякую вам за ще одне врятоване дитяче життя"; Анатолій Анатоліч : "Яке щастя";

: "Яке щастя"; Раміна Есхакзай : "Ура";

: "Ура"; Юлія Думанська : "Щастя вашій родині";

: "Щастя вашій родині"; Валентина Хамайко: "Вітаю вас! Разом. Нарешті! Цікаво, що майже в цей час рік тому у вас з'явився Марсель. Нехай всі адаптації пройдуть легко. Любові, натхнення і сил усій вашій великій родині".

Що відомо про всиновлення другої дитини родиною Мірошниченків