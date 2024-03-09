Ведучому й коментаторові Тимуру Мірошниченкові сьогодні, 9 березня, виповнилося 38 років. Пригадуємо, що відомо про шоумена та як він змінювався крізь роки.

Тімур Мірошниченко народився в Києві у сім'ї полковника та інспекторки харчування. У ведучого є також сестра Таня, пише Show 24.

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Навчання та кар'єра Тімура Мірошниченка

Зі своєю професією Тімур визначився ще в дитинстві. У 2002 він вступив до Національного авіаційного університету на спеціальність "психологія". Під час навчання він грав у КВК. Через 6 років Мірошниченко став студентом "режисури телебачення" в університеті театру, кіно і телебачення.

Ще під час навчання Тімуру запропонували роботу ведучого ток-шоу. Після успішних ефірів він став коментатором Євробачення – як дитячого, так і дорослого конкурсу.

У 2017 році Тімур Мірошниченко був ведучим Євробачення, що проходив у Києві, разом з Олександром Скічком та Володимиром Остапчуком. Мірошниченко залишається незмінним голосом музичного конкурсу, ведучим Нацвідбору, а також інших програм на телебаченні. Також у 2017 він знявся у кліпі "Гаджети" гурту Selfy.



Трійця ведучих Євробачення-2017 / Фото з інстаграму ведучого

Особисте життя ведучого

У 2018 році Тімур Мірошниченко одружився з Інною Рудник.



Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото з інстаграму ведучого

У червні у них народилась донька Мія, а ще через 2 роки – син Марко. Влітку 2023 подружжя всиновило хлопчика Марселя, а зараз на шляху всиновлення ще однієї дитини.

Шлях ще попереду непростий, довгий і тривалий. Досягнення відбуваються практично щодня. Коли ми його забрали, він взагалі не усміхався, дивився вниз, нічого не жував, нічого не говорив. Сьогодні це вже нормальна маленька дитина, яка вміє жувати, яка сміється та яка бешкетує,

– розповідав Тімур про досягнення названого сина.



Тімур Мірошниченко з сім'єю / Фото з інстаграму ведучого

Шоумен став "Татом року" у 2021, а вже у 2023 Тімур та Інна отримали нагороду "Батьки року".

Як змінювався Тімур Мірошниченко / Фото ТСН, інстаграм Тімура Мірошниченка