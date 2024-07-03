Тімур Мірошниченко відповів, чи має спільний рахунок з дружиною: "Я наполягав"

Тімур Мірошниченко висловився про спільний сімейний бюджет між чоловіком та жінкою. Шоумен зізнався, як ставиться до розподілу грошей у парі.

Зірки, які нещодавно стали батьками вчетверте, мають спільний рахунок. За словами Тімура, він сам це запропонував коханій.

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Мірошниченко зазначив, що створив спільний рахунок у банку після народження доньки Мії. Тоді Інна була в декреті й не заробляла. Ведучий вирішив зробити сімейний бюджет спільним через зручність, оскільки не хотів надсилати гроші Інні раз на кілька днів. Водночас дружина шоумена має окрему банківську картку, але основний рахунок подружжя – спільний.

Я наполягав на тому, щоб він (рахунок – Show 24) у нас був спільний. Вмовляти не треба було. Мені приходять гроші й вона ними користується. Якими б класними стосунки не були, але я розумію, що просити гроші це завжди трохи неприємно, особливо самостійній жінці,

– наголосив Тімур.

За словами зірки, був період, коли сім'я жила тільки на гроші Інни. Втім, дружина спокійно відреагувала на тимчасові труднощі чоловіка із заробітком.

То пандемія, то повномасштабна війна, навіть той же 2022 рік. Я практично не заробляв. Була одна зарплата, якої не вистачало. Пам'ятаю момент, що я навіть проговорював це Інні, що ми живемо твоїм коштом,

– зізнався Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко про спільний бюджет в родині: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що подружжя нещодавно вдочерило 8-річну дівчинку Ангеліну. Пара розповіла про труднощі з адаптацією доньки в родини. Зокрема, Ангеліна має проблеми з харчуванням.