Вперше в повному складі: Тімур Мірошниченко відправився на відпочинок з дітьми та дружиною

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та дітьми вирушив на відпочинок. Разом з ними вперше відправилася названа донька Ангеліна.

Шоумен поділився яскравими моментами в соціальних мережах. Також стало відомо, де родина відпочивала від міської метушні.

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Мірошниченки орендували затишний будиночок на Київщині для триденного перебування на природі. Дім, оточений лісом, став ідеальним місцем для відпочинку великої родини. Особливою радістю для дітей став басейн, де вони проводили більшість часу. Марко та Мія із задоволенням гралися з названими братом і сестрою.

До відпочинку приєднався і дідусь – тесть Тімура Мірошниченка, який допомагав доглядати за малюками.

Зауважимо, співачка Наталія Могилевська нещодавно також їздила на відпочинок. Артистка разом із чоловіком та доньками обрала для відпустки Одесу. Для комфортного перебування Могилевська орендувала розкішний триповерховий будинок з кількома просторими терасами, що відкривають панорамний вид на море. Вражена красою місцевості, співачка назвала цей куточок Одеси "українськими Мальдівами".