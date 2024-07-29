Зібрались тисячі людей: фанати Тейлор Свіфт безплатно побували на її концерті в Німеччині

Знаменита співачка Тейлор Свіфт продовжує виступати з концертами у рамках The Eras Tour. Днями вона двічі виступила в Мюнхені, де на захід прийшли подивитися тисячі людей безплатно.

Тейлор Свіфт прийшли послухати у Мюнхені тисячі шанувальників. Концертний майданчик розташовувався неподалік від високого пагорба Olympiaberg. Це одна з найвищих точок на півдні Німеччини.

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Фанати Тейлор Свіфт зібралися на цьому пагорбі, отримавши можливість почути виступ улюбленої співачки, не придбавши квитка. За оцінками поліціянтів, близько 25 тисяч осіб прийшло послухати артистку.

Відео з пагорба завірусилися в мережі:

Організатори концерту не стали перешкоджати фанатам попри те, що вони не заплатили за перегляд. Навпаки: вони роздавали глядачам воду та ковдри.

Концерт Тейлор Свіфт, що пройшов у неділю, став останнім для Німеччини. Але масштабний The Eras Tour триває. З четверга до суботи 1 – 3 серпня артистка відіграє три концерти у Польщі.