TAYANNA зробила відверту заяву про особисте: чи закохана зараз артистка

Українська співачка TAYANNA щиро розповіла про свої почуття. Зірка зізналась, чи вільне її серце зараз.

Виконавиця TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) зізналася, що зараз закохана. Однак вона натякнула, що ці почуття невзаємні. Втім, у TAYANNA є натхнення для нових пісень.

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Я то закохана, але що з того. Лише пісні пишу. Якби мої кохання та почуття протягом мого життя всі монетизувалися в гроші, я б купила пів планети. Так виходить. Я закохуюсь, так, я люблю кохати. Бо в мене дуже багато кохання всередині,

– щиро розповіла TAYANNA.

TAYANNA зізналась, що закохана: відео

Що відомо про романи TAYANNA

Співачка перебувала у шлюбі із саундпродюсером Єгором Глєбом з 2011 до 2014 року. Чоловік має українське коріння, але з 20 років він розвивав кар'єру в Росії. У пари народився син. Вони розлучилися через випадки домашнього насильства, про що зізнавалась артистка.

Також відомо про останній публічний роман TAYANNA – з чоловіком вона познайомилась в соціальних мережах. Пара була у стосунках близько року, вони роз'їхались у період повномасштабного вторгнення.