Багатодітний батько, співак і військовий: як змінився і де зараз Тарас Тополя

Сьогодні виповнюється 37 років фронтмену гурту "Антитіла". З початком повномасштабного вторгнення життя артиста поділилося на "до" та "після".

З цієї нагоди Show 24 зібрав інформацію про зірковий шлях, особисте життя та рішення взяти до рук зброю. Де зараз і як змінився за час кар'єри Тарас Тополя – читайте далі в матеріалі.

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Музична кар'єра

Співак народився у Києві. Із самого дитинства його захоплювала музика, тому в 6 років хлопчик вступив до музичної школи, де навчався гри на скрипці та вокалу.

Тарас Тополя у дитинстві / Фото з фейсбуку UNICEFUkraine

Хлопець співав у хорі капели імені Ревуцького. Що цікаво, Тарасу у складі хору навіть вдалось виступити у Ватикані для Папи Римського Іоанна Павла II.

Тарас Тополя у дитинстві / Фото з інстаграму співака

У старших класах Тополя створив музичний колектив. Гурт виступив на випускному вечері та виконав пісню "Антитіла". Згодом назва композиції стала назвою гурту. Після школи співак вступив до академії МВС України. Але навіть під час навчання Тараса не покидало бажання займатись музикою.

Одного разу гурт спробував власні сили на проєкті "Шанс". Хоча перемогу здобути не вдалось, але після успішного дебюту на сцені команду помітили. Тоді Скрябін (Андрій Кузьменко) сказав, що: "Якщо цих хлопців випустити на сцену, то багато хто піде на пенсію". З думкою таки не прогадав.

Антитіла – Я не забуду (2007, програма Шанс): дивитись відео онлайн

У 2008 році вийшов перший альбом гурту "БудуВуду". А однойменна пісня здобула чималу популярність.

Антитіла – БудуВуду: дивитись відео онлайн

Після цього популярність гурту зросла в рази. Однак у творчості команди є цікавий випадок. У 2012 році хлопці записали перший російськомовний трек "Смотри в меня", щоб залучити російську аудиторію.

Антитіла – Смотри в меня: дивитись відео онлайн

У 2017 році "Антитіла" вирушили у світовий тур і встановили рекорд України у категорії "Найбільша кількість міст, де відбулися музичні концерти музичного колективу в рамках одного туру". Гурт За 101 день виконавці провів 46 концертів, 26 з яких випали на березень.

Сьогодні команда продовжує займати одну з головних ніш у музичній сфері. Рік тому "Антитіла" випустили музичну роботу "Фортеця Бахмут". Її мета – популяризувати українську музику за кордоном, познайомити з героїчною боротьбою України, зокрема Української армії.

Антитіла – Фортеця Бахмут: дивитись відео онлайн

У 2014 році Тополя із друзями започаткував фонд "Вільні-ЮА". Зібрані кошти спрямували на закупівлю медикаментів та засобів захисту для українських військових, а також допомогу мирному населенню.

Тарас Тополя / Фото з інстаграму співака

Особисте життя

Історія стосунків між Тарасом і Оленою (співачка Alyosha) почалась зі звичайної дружби. Згодом жінка зрозуміла, що відчуває до співака дещо більше, ніж просто дружні стосунки. Вона помітила, що в них спільні погляди на життя, зацікавлення, думки. Тому дівчина першою наважилась признатись у своїх почуттях до чоловіка. На щастя, співак відповів взаємністю.

Тарас та Олена Тополі / Фото видання Viva!

Спершу закохані приховували свої стосунки, а коли Олена завагітніла, то розповіли про свій союз на загал. Одружилась пара після народження сина.

Зараз подружжя виховує вже трьох дітей: двох синів – Романа та Марка, і доньку Марію. На жаль, повномасштабна війна розділила сім'ю на велику відстань. Співачка з дітьми поїхали до США, а Тарас пішов добровольцем на фронт. Однак їхнє кохання витримало розлуку, а стосунки стали ще міцнішими.

Тарас Тополя та рішення взяти до рук зброю

Після 24 лютого 2024 учасники українського гурту "Антитіла" приєдналися до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.

Спочатку підрозділ дислокувався в Київській області, але згодом його перенаправили на північ від Харкова. Але майже два роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій.

Тарас розповідав, що їх вивели за наказом у резерв, і за тим же наказом можуть повернути на фронт. Чоловік зазначав, що мріє бути причетним до контрнаступу в Криму.

Де зараз і чим займається

Наразі гурт гастролює різними країнами. Команда збирає гроші на підтримку батальйону. Вони це роблять через фонд "Антитіла", який допомагає дітям загиблих воїнів.

Колектив продовжує творити та надихати інших своєю творчістю. До слова, у квітні Тарас виставив відео, записане з іншими учасниками гурту, де вони згадали про свій концерт у Ялті.

Додамо, що за словами музикантів, виступ в Криму буде, проте, ймовірно, не 24 серпня 2024 року.

Редакція 24 Каналу приєднується до вітань іменника. Бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги та мирного неба.