Запальні рухи під Бейонсе: тікток розриває ковбойський танець під хіт Texas Hold ’Em

22 березня 2024, 17:00
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Новий танцювальний тренд під трек Бейонсе "Texas Hold ’Em" набирає популярності в тікток. Юзери записують відео, де виконують ковбойські танці як справжні профі.

Бейонсе продовжує задавати не лише музичні тренди, а й танцювальні. Її трек "Texas Hold ’Em" підкорив не лише світові чарти, але й танцювальні майданчики.

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Шалені танці під пісню "Тexas Hold ’Em" заполонили тікток

Юзери запустили справжній танцювальний челендж під хіт Бейонсе "Texas Hold ’Em". Люди з різних куточків світу записують ковбойські танці під трек у кантрі-стилі. Флешмоб настільки захопив тікток, що він майорить тисячами подібними відео. 

У коментарях користувачі мережі пишуть, що просто не могли не повторити спокусливі рухи з кліпу Бейонсе. Ну а від самого синглу, стверджують вони, просто шаленіють.

@itzslavik This aint Texas but ill Hold ‘em ‍ Filmed by @Isaiah ♬ TEXAS HOLD 'EM - sped up - TY Music & Taoufik Yatabaslam
@thatbraziliancouple Take your time honey, I’ve saved your spot #texasholdem #beyonce #fyp #husbandwife #dance #pregnant ♬ TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé
@chadbi_ #TEXASHOLDEM @Beyoncé ♬ TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé

До речі, цей віральний танок виконувала й донька Бейонсе Блю Айві під час світового туру артистки Renaissance.

@blueivyctr Texas Hold em️ #blueivyctr #beyonce #blueivycarter #luvss4blueivy #jayzcarter #beyonceknowles #renaissancetour2023 #rwt2023 #ivyleague #bluenaissancetour ♬ TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé

У чому успіх треку Бейонсе "Тexas Hold ’Em"

Свій трек "Texas Hold ’Em" Бейонсе випустила в восьмому студійному альбомі Renaissance. Реліз відбувся в лютому 2024 року під час гри Супербоул.  До речі, сама пісня написана в стилі кантрі-поп і вестерн з елементами фолку й названа на честь гри в покер.

Попри шалену популярність у соціальних мережах, музична індустрія зустріла реліз Бейонсе неоднозначно. Чимало кантрі-чартів розкритикувало співачку, що дало поштовх до дискусії на тему місця афроамериканських виконавців на кантрі-лавах. Зрештою, Бейонсе таки потрапила до чарів Billboard Hot Country Songs і  Billboard Global 200, очоливши їх, а також опинилася на першому місці в Hot 100. 

Beyoncé – TEXAS HOLD 'EM – дивитися онлайн кліп: 

Автор: Олена Худенко