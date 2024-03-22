Запальні рухи під Бейонсе: тікток розриває ковбойський танець під хіт Texas Hold ’Em

Новий танцювальний тренд під трек Бейонсе "Texas Hold ’Em" набирає популярності в тікток. Юзери записують відео, де виконують ковбойські танці як справжні профі.

Бейонсе продовжує задавати не лише музичні тренди, а й танцювальні. Її трек "Texas Hold ’Em" підкорив не лише світові чарти, але й танцювальні майданчики.

До слова Акустична версія старого хіта Imagine Dragons неочікувано завірусилася в тікток

Шалені танці під пісню "Тexas Hold ’Em" заполонили тікток

Юзери запустили справжній танцювальний челендж під хіт Бейонсе "Texas Hold ’Em". Люди з різних куточків світу записують ковбойські танці під трек у кантрі-стилі. Флешмоб настільки захопив тікток, що він майорить тисячами подібними відео.

У коментарях користувачі мережі пишуть, що просто не могли не повторити спокусливі рухи з кліпу Бейонсе. Ну а від самого синглу, стверджують вони, просто шаленіють.

До речі, цей віральний танок виконувала й донька Бейонсе Блю Айві під час світового туру артистки Renaissance.

У чому успіх треку Бейонсе "Тexas Hold ’Em"

Свій трек "Texas Hold ’Em" Бейонсе випустила в восьмому студійному альбомі Renaissance. Реліз відбувся в лютому 2024 року під час гри Супербоул. До речі, сама пісня написана в стилі кантрі-поп і вестерн з елементами фолку й названа на честь гри в покер.

Попри шалену популярність у соціальних мережах, музична індустрія зустріла реліз Бейонсе неоднозначно. Чимало кантрі-чартів розкритикувало співачку, що дало поштовх до дискусії на тему місця афроамериканських виконавців на кантрі-лавах. Зрештою, Бейонсе таки потрапила до чарів Billboard Hot Country Songs і Billboard Global 200, очоливши їх, а також опинилася на першому місці в Hot 100.

Beyoncé – TEXAS HOLD 'EM – дивитися онлайн кліп: