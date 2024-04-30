До цього також стало відомо, що на сцені Eurovision Village виступить український гурт Go_A. Музиканти у 2021 році брали участь Євробаченні, де посіли 5-те місце.

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Що відомо про виступ Kalush Orchestra

Гурт виступить на сцені Euphoria в Eurovision Village в день гранд-фіналу, який припадає на суботу, 11 травня.

Український гурт Kalush Orchestra вже став легендою Євробачення, вигравши конкурс у 2022 році, коли він проходив у Турині, Італія. Гурт переміг з піснею Stefania, принісши Україні третю перемогу за менш ніж 20 років, відколи країна вперше взяла участь у конкурсі,

– підкреслили організатори.

Якою буде програма Євробачення-2024