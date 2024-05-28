В'їхав в мене навмисно, – відома українська співачка потрапила в ДТП
Джерело:SKYLERR
Українська співачка SKYLERR, яка цьогоріч брала участь в Нацвідборі на Євробачення, потрапила в аварію у столиці. Вона вже встигла розповісти подробиці ДТП.
Зокрема, з'ясувалося, що в автівку виконавиці в'їхав Mitsubishi Pajero. Артистка навіть показала кадри з місця подій.
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Що відомо про ДТП за участі SKYLERR
На щастя, з'ясувалося, що знаменитість не винна в аварії.
Я їхала лівою крайньою смугою, могла повертати наліво повністю законно за всіма правилами дорожнього руху. Чекала, поки проїдуть зустрічні машини. Стояла на зеленому світлі, після чого почула, як в мене втаранився Mitsubishi Pajero. Він в'їхав в мене навмисно декілька разів. Проїхався по узбіччю, показав мені непристойні жести, поматюкався і просто поїхав. У мене був шок,
– розповіла артистка.
Співачка додала, що того водія намагалися наздогнати, але він залишив авто на заправці та втік. SKYLERR викликала поліцію і правоохоронці зараз розслідують справу.
SKYLERR потрапила в ДТП / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок нещодавно потрапив у ДТП
- Це був кулінар і блогер Влад Міцкевич. Він потрапив в аварію на мотоциклі.
- Внаслідок цього чоловік отримав перелом ребер, струс мозку та численні рани.
- Також постраждав мотоцикл інфлюенсера.
- Водночас деталі ДТП він вирішив не розкривати. Тому наразі невідомо хто винний та що саме сталося.