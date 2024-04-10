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Що відомо про нове шоу, де Спартак Суббота взяв участь

У відео Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті за допомогою природничо-наукового підходу. Так, на російськомовному каналі "Самое Время" за 12 днів вийшло вже три ролики. У цих епізодах основна увага зосереджена на дослідженні культурних норм, що стосуються сексу, процесу народження та виховання дітей, а також суспільних тенденцій, що зумовлюють високий рівень шлюбів та розлучень.



Канал "Самое время" на ютубі / Скриншот

Ведуча шоу Тетяна Мажаровська, відома як авторка "Повітряних арт-лекцій", творець "Бюро незабутніх вояжів "Kiev charmant" та лекційного простору "Нехороша квартира", тоді як Субота описується як когнітивно-поведінковий терапевт, схемотерапевт та кандидат психологічних наук.

Зауважимо, що російськомовний контент не дуже сподобався українській аудиторії.

"Цікаво дивитися як пан Суббота опускається все нижче і нижче, і від тодішньої слави залишилося 3к переглядів і 100 вподобайок";

"Руснявою? У 2024 році? Серйозно? Фу, бридко";

"Не сподобалось, що Спартак розмовляє російською мовою";

"Після "Подкаст-терапії" інші формати не вистрілили так, як того хотілося б пану Спартаку, але повертатися до російської задля ширшої аудиторії та переглядів, то взагалі ганьба. Проте гроші, мабуть, не пахнуть";

"Спартак, не вертайся на сторону зла. Будь ласка, ми всі чекаємо на контент українською мовою".

Коментарі під відео на ютуб-каналі "Самое время" / Скриншоти

Що відомо про Спартака Субботу