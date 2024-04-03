У Морозюк є окрема сторінка, де вона публікує свої творчі доробки. Дівчина, ймовірно, думаючи, що вона вже виправдана в очах людей, оновила світлини полотен, які актуальні до продажу.
До слова Найзашкварніша зірка, – Аліна Доротюк відверто поділилася закуліссям роботи зі знаменитостями
Спроба Морозюк заробити гроші
Соня Морозюк опублікувала 31 пост з фотографіями своїх картин.
Цікаво, що перед оновленням робіт на сторінці, художниця востаннє розміщувала там полотна 30 липня 2023 року. Дівчина оцінила вартість "мазні" від 600 доларів до 5.4 тисяч доларів за одну картину.
Що відомо про суперечки навколо особистих грошей Морозюк
- Соня після скандалу з Романом Гринкевичем наполягала на тому, що самостійно заробила гроші, а саме понад 200 тисяч доларів, на галерею в центрі Києва.
- За словами Морозюк, вартість її картин сягала 10 тисяч доларів.
- Водночас український продюсер Володимир Завадюк частково спростував слова Морозюк про високу вартість її творчості. Чоловік придбав першу картину в Соні за 15 тисяч гривень, а вартість останньої картини художниці складала 25 тисяч гривень.