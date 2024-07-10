Зрадниця Єгорова назвала українок "папуасками" і висміяла українську мову

Від початку повномасштабного вторгнення ведуча Сніжана Єгорова стала на бік ворога, поширюючи російську пропаганду. Втім, вона не зупинилася на цьому і вирішила публічно образити українців, за що вже отримала покарання.

На слова путіністки відреагувала її донька Стася Ровінська, яка підтримує Україну на відміну від своєї матері. Дівчина вирішила показати українцям брехню, яку висвітлює зрадниця.

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Стася опублікувала відео, на якому Єгорова різко висловлюється про українську мову та громадян країни. Сніжана порівняла українців з папуасами – населенням острова Нова Гвінея. Так, запроданка показала відсутність толерантного ставлення до народів світу.

Патріоток, скажених якихось молодих т*олок з кільцями в носі, папуасок тупор*лих, які розповідають українською мовою, що нам не виграти цю війну без бабів,

– зазначила Єгорова.

Водночас зрадниця висміяла українську мову та боротьбу народу за перемогу у війні з Росією.

І потім вони сидять, україномовні українці, які по-українськи одне одному розповідають, як вони будуть воювати до самої перемоги й що треба з цим робити. Треба 4 мільйони українців погнати просто туди (на передову – Show 24),

– додала Сніжана.

У відповідь на відео матері, Ровінська вирішила зробити все можливе, щоб закрити доступ до перегляду ролика. Стася попросила своїх прихильників поскаржитися на нього, щоб платформа згодом видалила відео. Для дівчини це важливо, оскільки Єгорова продовжує заробляти під час просування російських наративів. Пізніше відеоролик таки заблокували та видалили з платформи.



Прямий ефір Сніжани Єгорової / Скриншот з інстаграм-сторіс Стасі Ровінської

Цікаво, що згодом Ровінська показала неоднозначний коментар, який лишила глядачка-киянка під час ефіру зрадниці. Слухачка висловила радість від можливості переглядати відео Єгорової після повернення світла у будинок.



Киянка висловила захват Єгоровій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, білоруський репер Серьога нещодавно також різко висловився у бік українців. Музикант назвав народ – нацистами, а повномасштабне вторгнення – "СВО".