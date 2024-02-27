Він поділився, що був шокований новиною про смерть Юрія. Виявляється, вони з ним були хорошими знайомими й разом займалися благодійністю.

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Слава Дьомін висловився про загиблого блогера Юрія Ворожка

Ведучий зізнався, що був особисто знайомий з інфлюенсером. За словами Дьоміна, Юрій був одним із найдобріших і безкорисних людей, яких він знав.

Я в шоці… Ми тільки позавчора (24 лютого – 24 Канал) розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали й домовились зустрітись днями, щоб узгодити подальші дії,

– поділився Слава.



Слава Дьомін висловився про Юрія Ворожка / Скриншот з інстаграм-сторіс



Слава Дьомін висловився про Юрія Ворожка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юрій Ворожко помер