Він поділився, що був шокований новиною про смерть Юрія. Виявляється, вони з ним були хорошими знайомими й разом займалися благодійністю.

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Слава Дьомін висловився про загиблого блогера Юрія Ворожка

Ведучий зізнався, що був особисто знайомий з інфлюенсером. За словами Дьоміна, Юрій був одним із найдобріших і безкорисних людей, яких він знав.

Я в шоці… Ми тільки позавчора (24 лютого – 24 Канал) розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали й домовились зустрітись днями, щоб узгодити подальші дії,
– поділився Слава.

Слава Дьомін висловився про Юрія Ворожка
Слава Дьомін висловився про Юрія Ворожка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Слава Дьомін висловився про Юрія Ворожка
Слава Дьомін висловився про Юрія Ворожка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юрій Ворожко помер

  • Про це стало відомо 26 лютого.
  • Блогер потонув в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому. Як розповіла подруга Юрія, він був на тренуванні.
  • Проте точна причина смерті чоловіка поки не розголошується і буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Водночас відомо, що під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили.
  • Дружина інфлюенсера підтвердила його смерть. Вона заявила, що всі деталі про смерть коханого та похорон розповість згодом.