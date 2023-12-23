Річ у тім, що Раміна провела інтерв'ю зі скандальною співачкою, що засудив кулінар. Водночас Есхакзай назвала кухаря лицеміром і образилась на нього.

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Євген Клопотенко посварився з Раміною Есхакзай

Виявилося, що це сталося після того, як блогерка провела інтерв'ю зі скандальною Світланою Лободою. Це викликало критику з боку Клопотенка, оскільки він вважає, що не треба "тягнути" співачку з суперечливими заявами в український інформаційний простір. Так, кухар опублікував допис в соцмережах, де про це написав. Згодом Раміна відреагувала на заяву Євгена і назвала його лицеміром.

Вона Лободу зняла. Я проїжджаю в авто, а вона стоїть і бере інтерв'ю в Лободи. Я фотографую і кажу: "Браво!". Я почав говорити про те, що це не окей. Вона образилася і сказала, що я лицемір. Мабуть, мені треба було їй написати: "Що ти робиш?". Але ми не так близько спілкувалися, щоб я міг так писати. Вона на мене образилася, покликала іншого шеф-кухаря на інтерв'ю,

– розповів кулінар.

Попри розбіжності, кухар вважає, що Раміна займається правильною справою, однак, на думку Клопотенка, не розуміє, хто повинен отримувати визнання серед українців, а хто ні.

"Я вважаю, що вона намагається робити прикольні речі. Однак у неї або зміщений фокус розуміння добра і зла, або вона щиро не розуміє, що не можна Лободу тягнути до українського простору. Вона щиро не розуміє і вважає, що я її якось образив. Ми з нею це не проговорювали, не зустрічалися", – підсумував Євген.

Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

Що не так зі Світланою Лободою

Попри те, що з початком повномасштабного вторгнення співачка виїхала з Росії, вона продовжує співати свої російськомовні хіти. До того ж вже не раз потрапляла в гучні скандали.

Наприклад, вона публічно принизила відвідувачку свого концерту, яка наважилася виступити з плакатом на знак протесту проти виконавця. Крім того, вона заступилася за таксиста, який відмовлявся говорити українською. Ці та кілька інших спірних вчинків привернули увагу до Лободи, викликавши як критику, так і підтримку.

Остання з них – заява про те, що співачка далі випускатиме треки російською: "Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для російськомовної аудиторії, бо вона велика. Тому що це люди, які мене підтримують, які підтримують мою країну".