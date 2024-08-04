25-річний син Бекхемів потрапив у лікарню: прихильники відреагували

4 серпня 2024, 14:31
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Бруклін Бекхем

Старший син відомих батьків Девіда та Вікторії Бекхемів, 25-річний Бруклін, потрапив до лікарні. Про це повідомив сам хлопець у своїх соцмережах.

Виявилося, що Бруклін Бекхем серйозно травмувався і зламав плече. Тому він звернувся до термінової медичної допомоги й зараз перебуває в лікарні.

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Син Бекхемів потрапив у лікарню

Бруклін Бекхем не повідомив деталей про те, як саме сталася його травма, але висловив глибоку подяку своїй дружині, моделі Ніколі Пельтц, за її підтримку і за те, що вона знаходиться поруч з ним у цей складний час.

Зламав плече, але все добре, бо я маю Ніколу, яка доглядає за мною. Цілую, люблю тебе, крихітко,
– написав Бекхем та показав фото з палати.

Він не уточнив, як довго пробуде в лікарні, але підписники вже активно виражають йому свої побажання швидкого одужання. Ось, що вони пишуть: 

  • "Одужуй швидше, чемпіоне!"
  • "О Боже, Брукліне, сподіваюсь, що ти скоро одужаєш"
  • "У мене таке було. Це жорстоко. Одужуй скоріше!"
  • "Усі хочуть знати, як ти це зробив, ти збираєшся нам розповісти?"
  • "Не зважай на негативні коментарі, швидкого одужання!"
Автор: Ольга Паньків