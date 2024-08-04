25-річний син Бекхемів потрапив у лікарню: прихильники відреагували

Старший син відомих батьків Девіда та Вікторії Бекхемів, 25-річний Бруклін, потрапив до лікарні. Про це повідомив сам хлопець у своїх соцмережах.

Виявилося, що Бруклін Бекхем серйозно травмувався і зламав плече. Тому він звернувся до термінової медичної допомоги й зараз перебуває в лікарні.

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Син Бекхемів потрапив у лікарню

Бруклін Бекхем не повідомив деталей про те, як саме сталася його травма, але висловив глибоку подяку своїй дружині, моделі Ніколі Пельтц, за її підтримку і за те, що вона знаходиться поруч з ним у цей складний час.

Зламав плече, але все добре, бо я маю Ніколу, яка доглядає за мною. Цілую, люблю тебе, крихітко,

– написав Бекхем та показав фото з палати.

Він не уточнив, як довго пробуде в лікарні, але підписники вже активно виражають йому свої побажання швидкого одужання. Ось, що вони пишуть: