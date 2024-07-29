Через рік після смерті: стала відома причина загибелі Шинейд О'Коннор

Минулого року шоубіз сколихнула звістка про передчасну смерть ірландської співачки Шинейд О'Коннор. Лише тепер стала відома причина, через яку знаменитість пішла з життя.

Подробицями трагедії поділився колишній чоловік Шинейд, Джон Рейнольдс. Зауважимо, що після смерті у зірки залишилося двоє синів Джейк Рейнольдс та Ієшуа Френсіс Ніл, а також дочка Ройсін.

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Так, з'ясувалося, що у свідоцтві про смерть співачки О'Коннор йдеться, що причиною стало загострення хронічної обструктивної хвороби легень та бронхіальної астми, що супроводжувалося інфекцією нижніх дихальних шляхів низького ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ірландська співачка померла у віці 56 років 26 липня. Поліція виявила бездиханне тіло в її лондонській квартирі. Трагічно, що 17-річний син виконавиці Шейн покінчив життя самогубством у січні 2022 року. Шинейд О'Коннор дуже важко переживала його втрату. У своєму останньому пості в соцмережі Х артистка висловила свою глибоку скорботу, заявивши, що не може жити без нього.