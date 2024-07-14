Після довготривалої боротьби з раком: померла акторка Шеннен Догерті

14 липня, стало відомо про смерть зірки серіалу "Всі жінки – відьми" Шеннен Догерті. Актора протягом тривалого часу боролася з раком молочної залози.

Про сумну звістку повідомила представниця Шеннен Леслі Слоун. Догерті померла у віці 53 років.

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З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з нею,

– поділилася Слоун.

За словами Леслі, акторка загинула в колі близьких та рідних. Сім'я Шеннен просить поставитися з розумінням до їхньої втрати та залишитися їх на деякий час у спокої.

Після того, як знаменита акторка дізналась про своє онкологічне захворювання, її життя зазнало кардинальних змін. Починаючи з 2015 року, Догерті публічно розповіла про свій діагноз раку молочної залози та складність лікування. За словами зірки, після ремісії хвороба повернулася. Вона перебувала на 4-й стадії раку з метастазами, тому невдовзі розпочала експериментальну терапію та сподівалася на позитивний результат.

Одразу після оголошення звістки про рак принцеси Уельської Кейт Міддлтон, Шеннен публічно до неї звернулася. Акторка попросила шанувальників перестати турбувати ЇЇ Високість та подарують тій спокій.

"Бути публічною особою – не означає, що громадськість володіє цією людиною. Ми всі маємо право пройти через хворобу або життя в особистому порядку. Тиск, теорії змови й просто хвороблива цікавість змусили цю людину все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла розповісти своїм дітям", – поділилася Догерті.

Нагадаємо, попри сподівання на краще, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" відверто висловлювала свої думки про смерть. Шеннен ділилася, що найбільше за все переймалася за свою маму. Акторка хотіла спростити їй життя у випадку втрати, тому вирішила самостійно підготуватись до свого похорону.