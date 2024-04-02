Відмовляюся від мрії, – Шеннен Догерті зізналася, що готується до смерті

Американська акторка Шеннен Догерті бореться з четвертою стадією раку. Вона зізналася, що почала готуватися до смерті.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Шеннен Догерті у новому випуску свого подкасту заговорила про смерть. Вона розповіла про те, що зараз найбільше турбується про свою маму. Акторка хоче полегшити їй життя у разі втрати.

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Шеннен Догерті готується до смерті

Важкохвора акторка розповіла, що вже звільняє свій дім від зайвих речей. Щось вона планує продати, щось – віддати на благодійність.

Моїм пріоритетом зараз є моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я помру раніше за неї. Тому хочу полегшити деякі інші речі. Я не хочу, щоб вона залишилася з купою речей, з якими потім потрібно буде мати справу. Я не хочу, щоб у неї були чотири комори, заповнені непотрібними меблями,

– зізналась Шеннен Догерті.

Раніше зірка хотіла оселитися у будинку в Теннесі й жити там з мамою. Поїздка до цього дому була дуже складною, адже акторці довелось відмовитися від цих планів.

"Ми були в Теннессі, і я збирала речі в одне із відповідних місць. Це було дуже важко і дуже емоційно, тому що певною мірою я відчувала, що відмовляюся від своєї мрії – жити у цьому місці зі своєю мамою".

Шеннен не хоче відмовлятися від благодійництва

Ще однією мрією акторки було побудувати притулок для коней. Вона хотіла доглядати за хворими, постарілими тваринами чи тими кіньми, від яких відмовилися.

Це одна із моїх мрій. Я пакувала речі і починала плакати. Я відчуваю, що відмовляюся від мрії, і що це має означати для мене? Чи означає це, що я відмовляюся від життя? Моя мама була там і сказала: "Не позбувайся цього. Тобі це не потрібно, адже ти можеш продовжувати". А я відповіла: "Так, я справді можу",

– висловилась Шеннен Догерті.

Акторка зрозуміла, що може реалізувати своє бажання, просто по-іншому. Вона планує допомагати рятувальним службам й волонтерам, які працюють з кіньми.