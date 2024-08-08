Аферисти ошукали пораненого на фронті Андрія Валенського: яку суму вкрали у захисника

Український актор Андрій Валенський зазнав поранення на фронті. Поки близькі та небайдужі збирають кошти на його лікування, шахраї вкрали у захисника велику суму коштів.

Андрій Валенський зараз перебуває на лікуванні в Києві. Актор повідомив, що його ошукали пізно ввечері 6 серпня. Це трапилось після того, як він прийняв знеболювальні та вже засинав.

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Аферисти зателефонували захисникові, представилися працівниками банку, ввели захисника в оману та вивели з його рахунку 270 тисяч гривень.

Офіцери поліції вже були у мене, я надав їм всі скріни і деталі, сподіваюсь на допомогу. Монобанк теж в курсі цієї ситуації, але, на жаль, вони не можуть запобігти такого виду шахрайства,

– розповів Андрій Валенський.

Актор розповів, що ці кошти збиралися на пластичну операцію, яку потрібно буде робити незабаром. Однак рахунок досі відкритий, тому допомогти Андрію можна і зараз.



Андрій Валевський / Фото з інстаграму актора

Долучитися до збору можна за посиланням.

Сума грошей, що залишиться після лікування, актор планує передати у свій підрозділ. Його побратими на передовій та потребують постійного оновлення обладнання.

Нагадаємо, Андрій Валенський став на захист України у 2023 році. Він зазнав важких поранень у Донецькій області. Це черепно-мозкова травма, контузія, множинні переломи та опіки. Колеги актора, серед яких Римма Зюбіна, Олеся Жураківська, Андрій Ісаєнко та інші організували збір коштів на лікування.