Сергій Жадан повернувся до служби після виступу на Atlas United: фото з побратимами
Джерело:Сергій Жадан
Письменник і нацгвардієць Сергій Жадан зробив коротку перерву, виступивши на фестивалі у Києві. Він вже повернувся до військової служби.
Гурт "Жадан і Собаки" був хедлайнером музичного фестивалю Atlas United у третій, завершальний день. Колектив виступив на сцені в Києві, а також поспілкувався з шанувальниками у неформальній атмосфері.
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Після виступу учасники гурту, які мобілізувалися, повернулися до служби. Сергій Жадан на своїй сторінці поділився фото з побратимами і процитував одну з пісень групи "Курган і Agregat".
Як співає один бойз-бенд, "дома ох**нн". Працюємо,
– написав Жадан.
Сергій Жадан з побратимами / Фото з інстаграму Сергія Жадана
Нагадаємо, віднедавна Сергій Жадан та учасники гурту "Жадан і Собаки" – військовослужбовці 13 окремої бригади НГУ "Хартія".
Фестиваль Atlas United відбувався з 19 – 21 липня та зібрав безліч українських виконавців, колективів, ведучих і гумористів. 15% з кожного квитка йшли на допомогу ЗСУ. Великий збір фестивалю на 100 мільйонів гривень для захисників вдалося закрити.