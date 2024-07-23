Сергій Жадан повернувся до служби після виступу на Atlas United: фото з побратимами

Письменник і нацгвардієць Сергій Жадан зробив коротку перерву, виступивши на фестивалі у Києві. Він вже повернувся до військової служби.

Гурт "Жадан і Собаки" був хедлайнером музичного фестивалю Atlas United у третій, завершальний день. Колектив виступив на сцені в Києві, а також поспілкувався з шанувальниками у неформальній атмосфері.

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Після виступу учасники гурту, які мобілізувалися, повернулися до служби. Сергій Жадан на своїй сторінці поділився фото з побратимами і процитував одну з пісень групи "Курган і Agregat".

Як співає один бойз-бенд, "дома ох**нн". Працюємо,

– написав Жадан.



Сергій Жадан з побратимами / Фото з інстаграму Сергія Жадана

Нагадаємо, віднедавна Сергій Жадан та учасники гурту "Жадан і Собаки" – військовослужбовці 13 окремої бригади НГУ "Хартія".

Фестиваль Atlas United відбувався з 19 – 21 липня та зібрав безліч українських виконавців, колективів, ведучих і гумористів. 15% з кожного квитка йшли на допомогу ЗСУ. Великий збір фестивалю на 100 мільйонів гривень для захисників вдалося закрити.