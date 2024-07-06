Геній української сучасності: де зараз Сергій Жадан, який був у стосунках із Христиною Соловій

Жадан присвятив понад 30 років свого життя публічній діяльності у ролях письменника, музиканта, громадського діяча, а сьогодні – ще й військового. Його пісні, романи, вірші захоплюють аудиторію не тільки в Україні, а й за її межами.

Сергій народився в 1974 році на Луганщині, а от дитинство він провів у Старобільську тодішньої Ворошиловградської області. Сам письменник ділився, що батьки поділяли його захоплення книжками, ніхто не заганяв у певні рамки, а давали простір для розвитку. Як Сергій Жадан побудував успішну кар'єру та де він зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Юні роки та становлення творчої особистості

Згодом Жадан поїхав навчатись до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (нині Педагогічний університет імені Григорія Сковороди). У виші юнак вивчав німецьку мову та літературу.

Сергій Жадан у дитинстві / Фото "Cуспільне"

Після здобуття вищої освіти Сергій залишився у Харкові, щоб розвивати літературну діяльність. Уже в середині 90-х років вийшли друком перші збірки: "Генерал Юда", "Цитатник: Вірші для коханок і коханців" та "Пепсі".

У 2000 році письменник разом із друзями створює гурт "Собаки в космосі", який сьогодні має назву "Жадан і собаки".

"Собаки в космосі" / Фото Last.FM

У той час гурт по максимуму вкладав у свій розвиток, виступаючи на різних фестивалях і записуючи треки.

Жадан і Собаки – Тьолка барабанщика: дивитись відео онлайн

Паралельно із творчою діяльністю, Сергій закінчує аспірантуру й починає викладати на кафедрі української та світової літератури. А у 2004 році друком на світ виходить роман "Депеш Мод", який приніс автору популярність і впізнаваність.

Жадан почав активно брати участь у літературних вечорах і фестивалях, проявляв себе як громадський діяч. А роман "Ворошиловград" навіть називали "маніфестом покоління".

Під час Революції Гідності музикант зазнав поранення під час сутичок між прихильниками й противниками цього руху.

Жадан на Майдані / Фото Texty

У 2014 році письменник видає роман "Месопотамія" із філософськими роздумами, а гурт "Жадан і собаки" випускає низку пісень із гостросоціальною тематикою.

У той час, Сергій називав Майдан "символом народження нового громадянського суспільства в Україні".

Жадан і Собаки – Кобзон: дивіться відео онлайн

Коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, Жадан активно долучився до допомоги військовим. Він не тільки збирав гроші, а й виступав перед захисниками, щоб підняти моральний дух.

Особисте життя

Наскільки відомо широкій публіці, то геній сучасності, який написав чимало слів про любов, закохувався тричі.

Уперше Сергій одружився з режисеркою харківського театру – Світланою Олешко. За час подружнього життя у пари народився син Іван.

Жадан із сином Іваном та донькою Марією / Фото з інстаграму музиканта

З другою дружиною письменник познайомився у харківському видавництві "Фоліо". Обраницею стала Ірина Куніцина, яка народила чоловіку доньку Марію.

Сергій, Ірина та Марія / Фото Валентина Кузана

У 2023 році Жадан та Куніцина розлучилися. У рішенні суду мовилося, що вони вже давно не живуть сімейним життям.

З того часу було чимало пліток щодо можливого роману Сергія та співачки Христини Соловій. У 2022 році вийшов кліп виконавиці на пісню "Юність", де чоловік був у головній ролі. У відео було чимало пристрасних кадрів між Жаданом і Соловій, що лиш підігріло чутки про хімію між ними.

Христина Соловій – Юність: дивіться відео онлайн

Згодом появилось чимало моментів, коли дівчина зі співаком все частіше почали разом появлятись у різних місцях. У 2023 році обоє виконавців випустили спільну відеороботу на пісню "Серце", але й тоді офіційно не підтвердили своїх стосунків.

Жадан і Собаки, Христина Соловій – Серце: дивіться відео онлайн

Цього року Соловій в інтерв'ю Маші Єфросиніній підтвердила, що у неї був роман із Сергієм. Стосунки між ними почались ще до початку повномасштабного вторгнення, коли обоє перебували в стосунках.

Співачка запевнила, що між ними була хімія, але згодом вона закохалась в іншого чоловіка. Розрив був болючим для обох.

Це була напружена історія, і вона дуже потріпала всім нерви. Зараз я на антидепресантах відтоді, як усе закінчилося. Я була ініціатором, бо я закохалася в іншого чоловіка. Я не змогла б на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно,

– пояснила артистка.

Після цієї новини реакція Жадана була доволі лаконічною: "що це за х**ня". Наразі невідомо чи вільне серце улюбленця багатьох жінок.

Де зараз Сергій Жадан

З початком повномасштабної війни Сергій активізувався із волонтерською діяльністю. Брав участь у благодійних заходах, підтримував військових, збирав кошти, які спрямовував на потреби ЗСУ.

На початку червня музикант повідомив, що долучився до Сил Оборони. Він опублікував світлину у військовій формі та поділився, що долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

Водночас історик Тімоті Снайдер висловив протест щодо мобілізації Жадана, стверджуючи, що письменник повинен отримати Нобелівську премію, а не брати до рук зброю.

Тімоті Снайдер і Сергій Жадан / Фото з інстаграму Сергія Жадана

Нещодавно Сергій здобув звання Почесного доктора філософії Українського вільного університету. Письменник дистанційно подякував вишу за такий титул, адже зараз перебуває на військовому вишколу.