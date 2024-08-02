Це були досить хороші гроші, – Притула розсекретив, скільки заробляв на Новому каналі

Сергій Притула тривалий час працював на телебаченні. Тепер він розсекретив, скільки тоді заробляв.

Зауважимо, Притула розпочав свою кар'єру на Новому каналі у 2008 році як ведучий ранкового шоу "Підйом". З часом його популярність зростала, і він брав участь у багатьох проєктах, зокрема "Файна Юкрайна" та "Хто зверху?". В окремі роки Сергій вів до семи проєктів одночасно на трьох різних каналах.

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За словами Притули, його річний дохід від телевізійної діяльності перевищував 4 мільйони гривень, що на той час становило приблизно 150 тисяч доларів. Шоумен зазначив, що такий заробіток дозволив йому придбати три квартири у Києві у 2020 році.

Ну, це були досить хороші гроші з огляду на минулі роки. Скажімо так, вартість цих трьох квартир, які були придбані у 2020 році, – менша, аніж був мій річний заробіток на Новому каналі… Ну, квартири вийшли, здається, у тій газеті чи в тій статті я прочитав – 4,1. Здається, це відповідає дійсності. Для мене в ті часи це абсолютно притомна, підйомна, нормальна цифра. Відпрацювати на Новому каналі, починаючи з "Підйому", "Файна Юкрайна", "Хто зверху" й так далі… Кожного року в мене було як мінімум три проєкти на Новому, а ось, здається, у 2018-му я вів сім проєктів на трьох каналах – ICTV, СТБ і Новий,

– поділився шоумен.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Притула оголосив про завершення кар'єри телеведучого. Зараз він зосередився на роботі свого благодійного фонду, який збирає кошти на потреби української армії.