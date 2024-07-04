Мене нагороджено орденом, – Сергій Притула розповів про спілкування з Зеленським

Громадський діяч Сергій Притула висловився про спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським. Волонтер зізнався, як давно розмовляв з очільником країни.

За словами Притули, за час повномасштабного вторгнення він ще жодного разу не зустрівся з Зеленським. Востаннє Сергій бачився з Володимиром у 2020 році перед місцевими виборами.

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Громадський діяч впевнений, що у лідера країни немає багато вільного часу для зустрічей зі знайомими чи друзями через роботу. Втім, волонтер сподівається, що матиме можливість наживо поговорити з президентом. Як мінімум через те, що Сергій отримав орден, який має вручити йому саме Володимир.

Думаю, що у Верховного Головнокомандувача є більше справ, аніж зустрічатися з Притулою. Хоча, я, відверто кажучи, чекаю, бо пан президент підписав наказ, що мене нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня, то може мені його колись вручать,

– відповів Притула.

Сергій Притула про Володимира Зеленського: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Зеленський розповідав, що немає часу навіть на своїх дітей. Якщо Володимиру вдається з ними зустрітися, то це приносить йому неабияку радість. Так, з 11-річним сином Кирилом і 19-річною донькою Олександрою він спілкується про буденність, оскільки хоче бути залученим у життя своїх дітей.