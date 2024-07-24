Дякуємо, що живі, – Сергій Бабкін з дружиною потрапили під обстріл у Харкові

Сергій та Сніжана Бабкіни днями повернулися до України. Вони винайняли будинок у Харкові. У сусідній дім влучила російська ракета.

Сьогодні вранці, 24 липня, російські окупанти двічі вдарили по Харкову. Перший удар припав на промислову зону, а другий – у район приватного сектору. Мова йде про будинок, сусідній з тим, де ночував Сергій Бабкін з дружиною.

До слова Сергій Бабкін, який виїхав до Німеччини, повернувся в Україну та показав зустріч з рідними

Дружина співака розповіла, що, на щастя, вони живі. Разом з ними у будинку були друзі.

Ми з друзями зняли будинок на ніч. На цій території був ще один, 5 метрів від нашого. Другий будинок зняли 2 пари. Сьогодні о 5 ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Нам всім неймовірно пощастило. Досі шум в голові. Дякуємо, що живі,

– розповіла Сніжана Бабкіна.



Сніжана Бабкіна про обстріл Харкова / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Сергій Бабкін з сім'єю під час повномасштабної війни проживає в Німеччині. Днями він повернувся до Харкова з дружиною та зустрівся з сім'єю.