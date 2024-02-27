Всього за 4 дні після прем'єри відеороботу на трек переглянули вже понад 6 мільйонів разів. Прихильники виконавиці підкреслили, що вайб пісні їм припав до душі й "викликає захоплення життям".

Важливо Помер відомий 32-річний тікток-блогер Юрій Ворожко

Селена Гомес вперше за довгий час випустила нову пісню

Трек називається Love On. У композиції та кліпі розповідається про час, який співачка провела в Парижі минулого року. Так, у відеороботі можна побачити багато романтики, вінтажний балкончик, круасани, захід сонця й інші дивовижні кадри.

Селена Гомес – Love On: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під відео шанувальники відзначили, що їм дуже подобається нова пісня та кліп до неї.

"Мені подобається атмосфера цієї пісні";

"Пісня року";

"Мені подобається ця епоха Селени, це схоже на любов до себе;

"М'яке освітлення, кольори, краєвиди та загальна атмосфера цього відео так підіймають настрій і знову викликають захоплення життям";

"До неї повернулася впевненість, і мені це подобається".

Музична кар'єра Селени Гомес