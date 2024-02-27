Всього за 4 дні після прем'єри відеороботу на трек переглянули вже понад 6 мільйонів разів. Прихильники виконавиці підкреслили, що вайб пісні їм припав до душі й "викликає захоплення життям".
Важливо Помер відомий 32-річний тікток-блогер Юрій Ворожко
Селена Гомес вперше за довгий час випустила нову пісню
Трек називається Love On. У композиції та кліпі розповідається про час, який співачка провела в Парижі минулого року. Так, у відеороботі можна побачити багато романтики, вінтажний балкончик, круасани, захід сонця й інші дивовижні кадри.
Селена Гомес – Love On: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під відео шанувальники відзначили, що їм дуже подобається нова пісня та кліп до неї.
- "Мені подобається атмосфера цієї пісні";
- "Пісня року";
- "Мені подобається ця епоха Селени, це схоже на любов до себе;
- "М'яке освітлення, кольори, краєвиди та загальна атмосфера цього відео так підіймають настрій і знову викликають захоплення життям";
- "До неї повернулася впевненість, і мені це подобається".
Музична кар'єра Селени Гомес
- Останній реліз виконавиці вийшов у серпні 2023 року. пісня називається Single Soon.
- У той час Селена розповідала, що її довгоочікуваний альбом SG3 знаходиться на стадії виробництва. Цей реліз стане її першим альбомом після виходу Rare у 2020 році.
- Водночас відомо, що знаменитість планує зробити перерву в музиці після виходу майбутнього альбому, щоб зосередитися на акторській кар'єрі.