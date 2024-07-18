Звезда "Львов на джипе" Андрей Лузан рассекретил, где будет проходить службу

Украинский юморист Андрей Лузан мобилизуется в Силы обороны. Он сообщил, в каких войсках будет служить совсем скоро.

Основатель канала "Львы на джипе" посетил открытое мероприятие Сил Беспилотных Систем. Именно в этих войсках он будет проходить службу.

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Андрей Лузан сообщил, что выбрал именно этот род войск после общения с другими бойцами – рэпером Александром Yarmak, Евгением Карасем, Денисом Квебеком. Через несколько дней юморист отправится на военную подготовку.

Мне будет очень приятно вложить вклад в СБС. 25 июля у нас стартует базовая военная подготовка. Я тоже ее буду проходить. Если кто-то успеет до этого времени пройти собеседования, ТЦК, ВЛК и стартануть – будем проходить вместе,

– поделился Андрей Лузан.

Силы Беспилотных Систем – это первый в мире род войск, использующий в боевой работе беспилотные, роботизированные, морские надводные и воздушные системы. Командующим СБС является Вадим "Барсук" Сухаревский.

Андрей Лузан сообщил о решении мобилизоваться в начале июля. Он просил дождаться подробной информации после повторного прохождения ВВК и утверждения документов.