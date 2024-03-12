Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов доступно объяснил, почему Потап и Винник "все проср*ли"

Из топовых звезд украинского шоубиза Олег Винник, Потап, а также некоторые другие артисты стали аутсайдерами. Звезда "Лиги смеха" объяснил, что стало причиной этого.

Анатолий Анатолич в интервью с Иваном Люленовым заявил, что за время полномасштабной войны украинские артисты как Потап и Олег Винник "все проср*ли". Он спросил у звезды "Лиги смеха", как могло случиться, что "они не почувствовали ситуацию".

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Звезда "Лиги смеха" о Потапе и Виннике.

Интервьюер усомнился в своих словах, но Люленов его поддержал. По мнению юмориста и музыканта, именно это и произошло с подобными артистами.

Не прочувствовали ситуацию – это очень подходит. Это то, что и произошло. Точная фраза. Не в контексте, когда ты не в информационном поле,

– заметил звезда "Лиги смеха".

Иван Люленов на своем примере объяснил, что всегда следил и следит за новостями в стране, информационным пространством. Для него важно знать и понимать, что происходит. Особенно, если он приезжает в Молдову.

"Подписан на блогеров, смотрю интервью, фильмы. Стараюсь быть в инфопространстве именно сейчас, потому что это очень важно. Не быть в контексте сейчас – это ошибка. Я тоже был в Молдове, тоже не чувствую. Главное это признавать и об этом говорить. Быть открытым к информации", – подчеркнул юморист.

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