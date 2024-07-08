Звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем, – СМИ

Голливудская актриса Марго Робби впервые станет мамой. Звезда состоит в браке с режиссером Томом Акерли.

Новость о том, что Марго Робби действительно беременна, подтверждают разные источники. Кроме того, актриса попала в объектив папарацци.

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Марго Робби сейчас находится в Италии на отдыхе. Фотографы запечатлели актрису, когда та садилась в лодку со своим мужем. Она надела белую укороченную футболку, что обнажила округлый животик. Это вызвало еще больше слухов о беременности звезды.

Впрочем, пока ни представители Марго Робби, ни представители Тома Акерли, не комментируют информацию.

Отношения Марго Робби

Марго Робби долгое время была свободной, и уже на съемках фильма "Французская сюита" она познакомилась с помощником режиссера Томом Акерли. Между ними завязалась дружба, а впоследствии у обоих возникли романтические чувства.

Через два года Марго и Том тайно поженились, а впоследствии основали компанию LuckyChap Entertainment. Через некоторое время звездные супруги прекратили скрывать свои отношения от прессы.