Война повлияла, – Злата Огневич неожиданно рассказала о проблемах со здоровьем

Известная украинская исполнительница Злата Огневич решила пройти медицинское обследование. Теперь звезда поделилась результатами с подписчиками.

Певица призналась, что они неутешительны. По словам Златы Огневич, ее самочувствие ухудшилось, в частности, из-за полномасштабной войны.

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Врачи обнаружили в организме знаменитости значительное превышение нормы тяжелых металлов, в частности ртути. Певица связывает это с постоянными ракетными обстрелами Украины российскими войсками. Как объяснила Огневич, продукты распада сбитых ракет и дронов оседают в организмах людей, нанося вред здоровью.

Мне кажется, мы только сейчас начинаем понимать и чувствовать, как война повлияла на наше здоровье,

– отметила артистка.

Злата Огневич призвала своих подписчиков также пройти медицинское обследование и серьезно отнестись к своему здоровью в условиях войны.



Злата Огневич рассказала о проблемах со здоровьем / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее Надя Дорофеева призналась, что страдает от периодических приступов сильной головной боли с юности. Первый приступ у певицы случился, когда ей было 19. После тщательного медицинского обследования артистке удалось установить причины заболевания, однако эффективного лечения ей не предложили.