Жена Павлика раскрыла причину задержки речи сына: "МРТ расшифровывали 6 раз"

Певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова воспитывают общего сына Михаила. Малышу диагностировали диспраксию – неврологическое расстройство, влияющее на координацию движений. Супруга артиста рассказала, как они узнали причину "отката в развитии" сына.

Выяснилось, что блогерша с Мишей посетили невролога в Черновцах, которая и объяснила причину задержки речи у мальчика. Кроме того, она рассказала, сможет ли Михаил в будущем разговаривать.

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По словам Репяховой, врач диагностировала у ее сына задержку психоречевого развития с сенсорными нарушениями. Для этого, как отметила инфлюенсер, МРТ расшифровывали 6 раз.

У него есть сенсорные нарушения, он не катается ни на велосипеде, ни на самокате, имеет синдром неуклюжего ребенка,

– рассказала Екатерина.

Невролог предположила, что причиной задержки развития могла стать перенесенная Репьяховой во время беременности инфекция, возможно COVID-19. Несмотря на диагноз, врач выразила оптимизм относительно будущего развития ребенка.

Михасик будет разговаривать 100%,

– отметила звездная мамочка.

Кроме того, специалист не обнаружила признаков генетических отклонений.

Екатерина Репяхова рассказала о диагнозе сына / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, сын Виктора Павлика прошел ряд терапевтических мероприятий, включая логопедические занятия, ипотерапию и дельфинотерапию и уже даже начал произносить свои первые слова.