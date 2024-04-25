"Она ждет нас": какого ребенка может усыновить жена Тимура Мирошниченко
Источник:Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко уже стала кандидатом на усыновление. Поэтому сейчас она находится в поисках ребенка, которого может взять в свою семью.
Жена Тимура Мирошниченко рассказала, что ей часто приходят сообщения о детях. Адвокат надеется, что благодаря соцсетям поиски смогут ускориться.
Важно Одна маленькая вечность, – жена Тимура Мирошниченко призналась, сможет ли усыновить второго ребенка
Какого ребенка могут усыновить Мирошниченко
Инна Мирошниченко сообщила, что, согласно сертификату, она может усыновить девочку в возрасте 8 – 10 лет. В то же время есть определенные нюансы.
Мой ребенок – это девочка 8 – 10 лет. У меня в заключении есть еще нюансы по социальной истории и личным характеристикам будущего ребенка. Поэтому поиски усложняются. Но я знаю, что она есть. И ждет нас,
– поделилась звездная жена.
Инна Мирошниченко о ребенке / Фото из инстаграм-сториз
Ранее жена шоумена говорила о том, что порядок появления детей должен соответствовать их возрасту, а потому новый ребенок должен быть младше по крайней мере Мии. Однако Инна мечтала о том, чтобы подарить семью старшей девочке. Ведь с каждым годом шансы на ее усыновление падают. Тогда как кандидатов для детей в возрасте до 2 лет значительно больше. Тренеры прислушались к ее просьбе и позволили нарушить правило.
"Новый ребенок должен быть младше младшего в семье в идеале. Есть такое правило по меньшей мере в Киеве среди тренеров школы усыновителей. Но я очень хотела старшего ребенка. Ребенка, который из-за возраста теряет свой шанс попасть в семью", – объяснила Мирошниченко.
Инна Мирошниченко о ребенке / Фото из инстаграм-сториз
Тимур и Инна Мирошниченко усыновляют второго ребенка
- Звездная пара уже рассказывала о том, что с самого начала они хотели усыновить двух детей. Тем более, что в этом случае поиск ребенка становится проще. Но тренеры разрешили им усыновить только одного ребенка – так они стали родителями Марселя.
- Через недолгое время Инна Мирошниченко самостоятельно подала документы на усыновление второго ребенка. Она прошла необходимые курсы уже второй раз за один год и получила статус кандидата в усыновители.
- Адвокат проходит этот путь как мать-одиночка, ведь Тимуру трудно было бы ходить на все занятия. В конце всего процесса просто состоится суд внутрисемейного усыновления.