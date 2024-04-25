"Она ждет нас": какого ребенка может усыновить жена Тимура Мирошниченко

Инна Мирошниченко уже стала кандидатом на усыновление. Поэтому сейчас она находится в поисках ребенка, которого может взять в свою семью.

Жена Тимура Мирошниченко рассказала, что ей часто приходят сообщения о детях. Адвокат надеется, что благодаря соцсетям поиски смогут ускориться.

Важно Одна маленькая вечность, – жена Тимура Мирошниченко призналась, сможет ли усыновить второго ребенка

Какого ребенка могут усыновить Мирошниченко

Инна Мирошниченко сообщила, что, согласно сертификату, она может усыновить девочку в возрасте 8 – 10 лет. В то же время есть определенные нюансы.

Мой ребенок – это девочка 8 – 10 лет. У меня в заключении есть еще нюансы по социальной истории и личным характеристикам будущего ребенка. Поэтому поиски усложняются. Но я знаю, что она есть. И ждет нас,

– поделилась звездная жена.



Инна Мирошниченко о ребенке / Фото из инстаграм-сториз

Ранее жена шоумена говорила о том, что порядок появления детей должен соответствовать их возрасту, а потому новый ребенок должен быть младше по крайней мере Мии. Однако Инна мечтала о том, чтобы подарить семью старшей девочке. Ведь с каждым годом шансы на ее усыновление падают. Тогда как кандидатов для детей в возрасте до 2 лет значительно больше. Тренеры прислушались к ее просьбе и позволили нарушить правило.

"Новый ребенок должен быть младше младшего в семье в идеале. Есть такое правило по меньшей мере в Киеве среди тренеров школы усыновителей. Но я очень хотела старшего ребенка. Ребенка, который из-за возраста теряет свой шанс попасть в семью", – объяснила Мирошниченко.



Инна Мирошниченко о ребенке / Фото из инстаграм-сториз

Тимур и Инна Мирошниченко усыновляют второго ребенка