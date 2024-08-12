Снежана Бабкина ответила, почему ее 16-летний сын, который живет в Германии, не будет поступать в вуз

Жена певца Сергея Бабкина, Снежана рассказала о планах на обучение своего старшего сына Артура, который живет в Германии. Парень в этом году окончил школу, но поступать в университет не планирует.

Бабкина, которая призналась о серьезных проблемах со своим здоровьем, раскрыла, почему ее сын не будет учиться в вузе в течение следующего года. Как заверила Снежана, эта проблема легко решается.

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По словам актрисы, юноше нравится разрабатывать сайты для продажи товаров, впрочем, пока он не будет поступать в университет. Дело в том, что Артур не знает немецкий язык на том уровне, который требует учебное заведение. Поэтому парень пойдет на специальные курсы, где усовершенствует свои знания.

Артур сначала ходил в немецкую школу, но потом не захотел там учиться. Он закончил украинскую школу в Германии. У них был немецкий, но его недостаточно для того, чтобы поступить или в колледж, или в вуз. Поэтому он хочет дотянуть хотя бы до B1, тогда уже будет возможность куда-то поступать,

– поделилась Снежана.

Что касается других детей, то дочь Веселина увлекается творчеством, в частности рисованием. Оказывается, в школе девочки все восхищаются ее старанием. В то же время младший сын супругов, Елисей может похвастаться свободным владением немецкого языка.

Когда мы приходим на собрание в ее немецкую школу, все восхищаются, сколько всего Веселина умеет. Говорит, что хочет быть дизайнером интерьеров, домов. Это ее тема. Она уже, конечно, как и Елисей, свободно разговаривает на немецком,

– сообщила Бабкина.

Напомним, Сергей и Снежана имеют двух общих детей – дочь Веселину и сына Елисея. В то же время пара воспитывает сына Артура, которого актриса родила в первом браке.