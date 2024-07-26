Командование меня отпустило, – Жадан рассказал, на каком литературном мероприятии выступит

Сергей Жадан и сообщество женщин с боевым опытом Veteranka проведут благотворительный литературный вечер. Он состоится 3 августа в Киеве в театре на Подоле.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 13 бригады Нацгвардии Украины “Хартия” Сергей Жадан, добавив, что ожидается сразу два выступления. Билеты еще остались, поэтому желающих призывают приходить.

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Начали ли украинцы меньше донатить

После литературных выступлений 3 августа, следующих мероприятий в ближайшее время не планируется. Поэтому есть возможность приобщиться к важному событию. По словам Жадана, движение Veteranka делают очень много полезного, поэтому стоит их поддержать.

Они предложили присоединиться к сбору на нужды медицинских служб двух бригад – 92-я и 13-й бригады НГУ "Хартия". Это мы согласовали с командованием, командование меня отпустило, поэтому мы и проводим выступления,

– добавил Жадан.

Совместно с движением Veteranka уже проводились совместные выступления в театре на Подоле. Тогда средства собирали на бронежилеты для женщин, ведь понятно, что там другие запросы, другой вес и эти потребности стоит закрывать.

Многие украинцы не перестали донатить, а начали делать это адресно, то есть тем, кого они знают лично. Конечно, это также является волонтерством и оно строится на доверии. Если ты доверяешь, то даже не возникает вопросов, стоит ли донатить,

– отметил Сергей Жадан.

Украинцы дальше поддерживают свою армию, жертвуют средства, но эти потоки немного перераспределились. Сборов также не стало меньше, просто они стали локальными.

"Сейчас у нас тоже начинается большой сбор, посмотрим, как он пойдет, потому что война продолжается. Запросы не уменьшаются, а ведение боевых действий требует огромных средств. Поэтому очень важна вовлеченность каждого из нас", – подытожил Сергей Жадан.