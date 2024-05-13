Звезда тиктока Влад Шевченко станет отцом впервые

Юморист и блогер Влад Шевченко поделился радостной новостью с поклонниками. Он вскоре станет отцом.

Счастливой новостью блогер поделился на личной странице. Влад Шевченко обнародовал миловидные фото вместе с женой, Анастасией.

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Влад Шевченко станет отцом

Юморист предстал в чувственной фотосессии вместе с беременной возлюбленной в family look. Анастасия надела голубые джинсы и белый топ, обнажив беременный животик. Влад Шевченко тоже предстал в синих брюках и белой футболке.

Особый день для особой новости – мы станем родителями,

– написал Влад Шевченко.



Влад Шевченко с женой / Фото из инстаграма Влада Шевченко



Влад Шевченко с женой / Фото из инстаграма Влада Шевченко

Влада и его жену засыпали поздравлениями в комментариях. Приятные слова присылают как звездные коллеги, так и друзья и поклонники. Кто-то говорит, что супруги переплюнули Джастина и Хейли Бибер, другие шутят о том, что скоро наступит эра новых шуток об отцовстве.

Владимир Дантес: "Ну это же просто";

Даша Астафьева: "Влад, поздравляю вас";

Наталка Денисенко: "Боже, Владик, поздравляю";

Григорий Решетник: "Самые искренние поздравления";

Даша Кубик: "Регистрирую вас на "Супермаму". Люблю вас";

Андрей Бедняков: "Это лучший тикток в твоей жизни";

Саба Мусина: "Боже, какое счастье!".

Что известно о паре

Влад Шевченко участвовал в "Лиге смеха", в частности играл в команде "Моя провинция", участвовал в проектах "Квартала 95". Впоследствии он начал публиковать юмористические видео в своем тиктоке. Во время полномасштабной войны эти ролики поддерживали украинцев, что мотивировало его продолжать в том же духе.

Влад Шевченко и его жена Анастасия находятся в отношениях около восьми лет. Они познакомились в Виннице, частично причиной этому стала война. Ведь девушка переехала туда из Донецкой области после начала российского вторжения.

Жена Влада Шевченко помогает мужу в создании юмористических роликов, а еще выступает главным критиком.