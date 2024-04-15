В частности, он раскрыл подробности о своих отношениях с певицей. Кроме того, Влад рассказал о ДТП и ссоре с Михаилом Ясинским из-за денег.

Не пропустите Пока Гринкевич в СИЗО: в сети сплетничают о новом романе Сони Морозюк

Дело в том, что продюсер Поляковой дал комментарий на фоне скандала. После этого Мицкевич решил расставить все точки на "і".

Видео Богдана Беспалова: смотрите видео онлайн

Как Мицкевич прокомментировал роман с Поляковой

Инфлюенсер признался, что у него с певицей таки были отношения, а эмоциональные видео он снял тогда, когда разошелся с исполнительницей.

В тот вечер мы решили не общаться, не видеться. Расставались. И она попросила один день переночевать у нас дома,

– рассказал блогер.

Впрочем, по его словам, тогда оказалось, что в квартире Ольга проводила время с другим мужчиной.

Она была там с другом, я уже знаю, но меня это возмутило. И я приехал на эмоциях, их там уже не было. И записал те видео,

– объяснил Влад.

Певец отметил, что верил в серьезность их романа с исполнительницей.

Я ее очень любил. Много вещей сделал, которые можно считать очень смелыми и сильными по мужски. Я был в розовых очках и действительно был влюблен, но меня задолбало быть в амплуа любовника, которого все время где-то никают,

– сказал Мицкевич.

Влад добавил: "Мне казалось, что мы хотим сделать семью, что-то ценное. Я пытался как-то контактировать со всеми из ее окружения, чтобы все было ок. Пытался быть для нее другом, партнером, мужем, но все это к сожалению для меня было как туман какой-то".



Влад Мицкевич показал новое фото в постели с Поляковой / Скриншот с видео

Какие еще заявления Ясинского прокомментировал Мицкевич

Михаил рассказал о ДТП, в которое попал исполнитель. Тогда он разбил машину на 160 тысяч гривен.

Обещал закрыть вопрос, а сейчас скрывается и не выходит на связь,

– заявил продюсер.

В то же время Влад сообщил, что общается с владельцем пострадавшей машины и сейчас активно занимается решением этой ситуации.

Влад Мицкевич общается с пострадавшим в ДТП / Скриншоты с видео

Относительно скриншота переписки об оплате работы, которым поделился блогер.



Влад Мицкевич показал переписку с продюсером Поляковой / Скриншот из инстаграм-сторис

Он объяснил, что подробно не расписывал все расходы Ясинскому, потому что в тот момент был рядом с "человеком, который спонсирует его семью, его", то есть с Олей Поляковой, и уже с ней все якобы решил.

Влад Мицкевич рассказал о романе с Поляковой: смотрите видео онлайн