Разорвала повестку, – Козловский откровенно рассказал о реакции жены на его мобилизацию

Украинский певец Виталий Козловский мобилизовался в 2023 году. Военный рассказал о том, как его жена, пиарщица Юлия Бакуменко, до последнего не отпускала в армию.

Козловский, который недавно объявил о женитьбе, признался, что его жена очень эмоционально восприняла факт его мобилизации. Она взяла и разорвала документ перед его глазами.

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Какова была реакция жены Козловского на его мобилизацию

По словам Виталия, Юлия до последнего уговаривала мужа не идти на войну. У супругов были страшные ссоры и конфликты, поскольку артист уже давно сделал свой выбор. Певцу было очень больно видеть слезы и отчаяние своих родных, однако, он все равно пошел в ТЦК, а позже прошел ВЛК.

Пришла повестка, которую моя жена при мне разорвала. Она сказала "Ты никуда не пойдешь!" со слезами на глазах. Но как можно остановить то, что движется этой дорогой вперед. Это было время, которое далось мне сложнее, чем когда я был на самой передовой и понимал, что я могу здесь сдохнуть. Видеть слезы родных в глобальном отчаянии очень тяжело, сердце разрывается. Я пошел в ТЦК, меня отправили на ВЛК. Все прошел. Для меня это было событие. Я не знал, что такое армия,

– признался Виталий.

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К тому же Козловский не говорил своей жене, где именно он находится. Тогда артист попал под обстрел в поселке Спорное, что в Донецкой области. В то же время Юлия узнала обо всем от Ольги Сумской, которой артист успел написать перед мощным обстрелом.

Я ей наплел, что я на полигоне. Я ей сказал, что буду ездить по домам и пацанам петь. И что меня никуда не отправят, я буду в нормальных условиях, мыться и спать, не переживай. И в этот день, когда был обстрел, я просто писал всем, кого вспоминал. И я писал Ольге Сумской. Я просил, что, если со мной что-то случится, "береги, пожалуйста, Юлю, только ей не говори об этом сообщении". Но она через день позвонила Юле: "Витасю надо спасать!". А Юля сказала, что все у него хорошо, а она ему – "Да он там под обстрелами",

– сообщил певец.



Виталий Козловский с женой / Скриншот из видео