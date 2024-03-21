У меня случился сердечный приступ, - как муж Ольги Кузьменко почувствовал ее смерть

Виктор Кузьменко сначала потерял сына, а недавно стал вдовцом. Мужчина впервые раскрыл детали и причины гибели своей жены. К тому же он поделился, что почувствовал приход смерти Ольги Кузьменко.

Мама Кузьмы Скрябина была самой ярой поклонницей творчества своего сына. Ее смерть стала внезапной и неожиданной для многих.

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Ольгу Кузьменко одолела тяжелая болезнь

После внезапной смерти женщины, семья Кузьмы долгое время молчала и не высказывалась по этому поводу. Однако, недавно Виктор Кузьменко, отец Скрябина, впервые рассказал о болезни жены. Как оказалось, женщина умерла от двух инсультов, а перед этим провела во львовской больнице 7 месяцев.

Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове в течение 7 месяцев. Сначала у нее был инсульт, а потом уже врачи намекнули, что ничего не могут сделать. Затем она еще три недели была дома и произошел второй инсульт. Ее забрали на скорой в реанимацию, где на следующий день Оли не стало,

– делится Виктор.

Как Виктор почувствовал смерть женщины

Виктор Кузьменко также признался, что будто почувствовал смерть любимой. У него дома внезапно случился сердечный приступ, и одновременно Ольга уже умерла в больнице, о чем сообщила ему младшая сестра жены.

А еще как раз в момент в полчетвертого, в обед, у меня случился такой сердечный приступ страшный. Такая стенокардия. И потом Светлана приезжает из больницы вместе с Верой, младшей сестрой Оли, и говорят: Оля умерла в половине четвертого,

– говорит Виктор.

Интервью с отцом Скрябина: смотрите видео онлайн

Пережить двойную потерю ему помогает девиз: "Меньше слов – больше дела". Как признался Виктор, его жизнь держится только на "волевом усилии".

Чем сейчас занимается Виктор Кузьменко