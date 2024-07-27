Верка Сердючка поклонилась Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле: кто еще из украинцев там выступил

В Юрмале продолжается музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, который ежегодно организует Лайма Вайкуле. Несмотря на то, что там будут выступать "хорошие русские", украинские звезды тоже участвуют в мероприятии.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala продлится три дня, с 26 по 28 июля, пишет Show 24. На нем будет выступать около 45 артистов из 14 стран. 26 июля на сцене фестиваля выступали в основном украинские звезды.

К слову Андрей Данилко поразил сеть архивным фото: редкий кадр из Полтавы

На фестивале Лаймы Вайкуле выступила Верка Сердючка, которая исполнила свои хиты. Увидев в зале россиянку Аллу Пугачеву, артистка поздоровалась, низко поклонилась и спела несколько строк из ее песни "Ты возьми меня с собой".

Сердючка на фестивале Лаймы Вайкуле: видео

"Мы живем в сложные времена. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте бурные аплодисменты Лайме за то, что она организует, несмотря на хейт и всех мудаков", – сказала Верка Сердючка во время выступления.

Верка Сердючка напоминала и о войне: пела "Russia Goodbay!", вынесла на сцену украинский флаг и загадала желание окончания войны.

Кроме Верки Сердючки, на фестивале в Юрмале выступили такие украинские звезды: Настя Каменских (которая приехала вместе с Потапом), Макс Барских (который ранее извинялся за размывание границ с Россией), Alekseev.

Украинские звезды на фестивале в Юрмале: видео

Примечательно, что Надя Дорофеева и Оля Полякова сперва тоже были указаны в лайнапе. Однако обе певицы отказались выступать в Юрмале.

Во второй и третий день фестиваля будут выступать российские звезды. Это группа "Би-2", Андрей Макаревич, Макс Покровский, "Ногу свело" и многие другие. Как правило, эти артисты осудили вторжение России в Украину, а некоторые из них получили гражданство других стран.

Украинские артисты, представленные на фестивале, снова продемонстрировали, что они не чураются выступать на одной сцене с россиянами и развлекать российскую публику. Ведь не исключено, что среди зрителей фестиваля не только Алла Пугачева, но и многие другие представители страны-агрессора.