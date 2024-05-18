Спела на русском в Киеве: в сети возмущены концертом Верки Сердючки

В комплексе отдыха Osocor Residence 17 мая прошел концерт Верки Сердючки. Артистка собрала немалую публику, для которой исполняла не только украинские, но и русскоязычные песни.

Вчера, 17 мая, отгремело сразу два больших концерта: Макс Барских собрал Дворец спорта с украиноязычным альбомом, тогда как Верка Сердючка представила обновленную программу в Osocor Residence. Однако выступлением Андрея Данилко в образе легендарной артистки остались довольны не все.

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Каким был концерт Верки Сердючки

Выступление артистки, что было заявлено как благотворительное, происходило под открытым небом. Верка начала с нескольких шуток и песни Dancing Lasha Tumbai, где уже традиционно заменила припев на Russia goodbye.

Также звезда вспомнила о Евровидении-2024 и выступление Украины, похвалив alyona alyona и Jerry Heil. Чтобы отдать дань уважения девушкам, она перепела Teresa & Maria на свой манер.

Очень хочу, чтобы мы поздравили девушек, которые были на той Голгофе, на Евровидении. Девушки вы молодцы, эти аплодисменты для вас,

– сказала Верка Сердючка.

Сердючка перепела Teresa & Maria: видео Романа Бутурлакина, Анны Тульевой

Но впоследствии оказалось, что в концертной программе остались русскоязычные песни Верки Сердючки. Это заметила украинская ведущая Анна Тульева, которая была гостьей концерта. Она покинула мероприятие, услышав русский. В то же время из видео складывается впечатление, что публика никак на это не отреагировала.

Все было хорошо, но есть одно "но". Потом Вера начала петь старые песни, которые на русском, и нас триггернуло. И мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, понимаем, что ее песни вырастили не одно поколение. Но это дело каждого,

– высказалась Анна Тульева.

Выступление Сердючки с российскими песнями: видео

, что это не первое выступление Верки Сердючки с русскоязычными треками. В октябре 2022 артистка пела на свадьбе во Львове и также исполняла старый репертуар. Это несмотря на то, что во Львовской области с 2018 года запрещен русскоязычный продукт.

Певица Тоня Матвиенко тоже возмутилась русскому языку в Киеве и лаконично написала: "17.05.2024 Киев. WTF?".

В сети возмущены тем, что Верка Сердючка на третьем году полномасштабной войны поет на русском языке, пока все остальные артисты перевели старые хиты или написали новые украиноязычные.