Спела на русском в Киеве: в сети возмущены концертом Верки Сердючки
Источник:Анна Тульева
В комплексе отдыха Osocor Residence 17 мая прошел концерт Верки Сердючки. Артистка собрала немалую публику, для которой исполняла не только украинские, но и русскоязычные песни.
Вчера, 17 мая, отгремело сразу два больших концерта: Макс Барских собрал Дворец спорта с украиноязычным альбомом, тогда как Верка Сердючка представила обновленную программу в Osocor Residence. Однако выступлением Андрея Данилко в образе легендарной артистки остались довольны не все.
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Каким был концерт Верки Сердючки
Выступление артистки, что было заявлено как благотворительное, происходило под открытым небом. Верка начала с нескольких шуток и песни Dancing Lasha Tumbai, где уже традиционно заменила припев на Russia goodbye.
Также звезда вспомнила о Евровидении-2024 и выступление Украины, похвалив alyona alyona и Jerry Heil. Чтобы отдать дань уважения девушкам, она перепела Teresa & Maria на свой манер.
Очень хочу, чтобы мы поздравили девушек, которые были на той Голгофе, на Евровидении. Девушки вы молодцы, эти аплодисменты для вас,
– сказала Верка Сердючка.
Сердючка перепела Teresa & Maria: видео Романа Бутурлакина, Анны Тульевой
Но впоследствии оказалось, что в концертной программе остались русскоязычные песни Верки Сердючки. Это заметила украинская ведущая Анна Тульева, которая была гостьей концерта. Она покинула мероприятие, услышав русский. В то же время из видео складывается впечатление, что публика никак на это не отреагировала.
Все было хорошо, но есть одно "но". Потом Вера начала петь старые песни, которые на русском, и нас триггернуло. И мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, понимаем, что ее песни вырастили не одно поколение. Но это дело каждого,
– высказалась Анна Тульева.
Выступление Сердючки с российскими песнями: видеоЗаметим, что это не первое выступление Верки Сердючки с русскоязычными треками. В октябре 2022 артистка пела на свадьбе во Львове и также исполняла старый репертуар. Это несмотря на то, что во Львовской области с 2018 года запрещен русскоязычный продукт.
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В сети возмущены тем, что Верка Сердючка на третьем году полномасштабной войны поет на русском языке, пока все остальные артисты перевели старые хиты или написали новые украиноязычные.
- "Вот такая война. Вы просто ушлепки. Подписчица прислала. Киев. Сердючка. Osocor Residence. Русский язык на полную на сцене", – отметил бывший нардеп и военный Игорь Лапин.
- "Вчера Верка Сердючка давала концерт на русском в Киеве. Если вы думаете, что смерти и разрушения последних двух лет что-то изменили, то нет – мы в той же исходной точке";
- "А в это время. В Киеве. Сердючка. Osocor Residence. Русский язык на полную на сцене... А и верно, какая разница";
- "И пока украинцев убивает Россия, прямо сейчас в Киеве Сердючка в вышиванке поет на языке убийц", – пишут пользователи соцсети Х.