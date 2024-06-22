10 легендарных украинских треков, которые взорвали мировые чарты

В течение длительного времени украинские артисты недооценивали свой потенциал на международной арене. Однако реальность опровергает это предубеждение.

Сегодня украинская музыка находит отклик не только среди отечественных слушателей, но и приобретает популярность за рубежом. Show 24 собрал подборку украинских песен, которые стали хитами в мире. Среди них – современные треки и народные песни, что нашли новое звучание. Эти композиции демонстрируют богатство украинской музыкальной культуры и ее способность резонировать с глобальной аудиторией.

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Песенный конкурс Евровидение неоднократно становился для украинских артистов билетом к мировому признанию. Началось все с "Диких танцев" Русланы в 2004 году. Эта энергичная композиция, соединившая в себе украинские этнические мотивы с современным звучанием, не только принесла Украине первую победу на конкурсе, но и стала визитной карточкой страны на международной арене.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео онлайн

Нельзя обойти вниманием и выступление Верки Сердючки в 2007 году. Хотя Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место, номер украинской исполнительницы навсегда запомнился как один из самых ярких за всю историю конкурса. К тому же после участия в Евровидение Верка Сердючка снялась в голливудский комедии "Шпионка" 2015 года, а легендарная Dancing Lasha Tumbai звучала в фильме. В этой ленте также снимались Джейсон Стейтем, Джуд Лоу и Мелисса Маккарти.

Интересно, что в 2023 году Андрей Данилко обновил текст песни, заменив припев на "Russia goodbye" и выступил с этим треком на ежегодном концерте звезд Евровидения Het Grote Songfestivalfeest, который состоялся в Амстердаме.

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: смотрите видео онлайн

В 2016 году Джамала с композицией "1944" снова привлекла внимание мира к Украине. Глубокая и эмоциональная песня, посвященная трагической депортации крымскотатарского народа, не только победила на конкурсе, но и открыла для певицы двери к мировому музыкальному рынку. После Евровидения Джа подписала контракт с Universal Music Group, а ее альбом "1944" вышел в Европе и США.

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

Еще один триумф украинцев на Евровидении – победа группы Kalush Orchestra в 2022 году. Stefania стала символом несокрушимости украинского духа во времена войны. Песня возглавила чарты во многих странах Европы и долгое время держалась на ведущих позициях в глобальном списке мировых хитов Spotify.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Композиция, которая в последнее время была у всех на слуху – трек Teresa & Maria в исполнении alyona alyona и Jerry Heil. Именно с этой песней дуэт представлял Украину на Евровидении-2024. Сначала выбор трека для международного песенного конкурса вызвал скептицизм у значительной части украинцев. Однако дуэту удалось не только изменить мнение соотечественников, но и достичь удивительных результатов на самом конкурсе. alyona alyona и Jerry Heil завоевали почетное третье место на Евровидении-2024. Успех песни не ограничился только конкурсной сценой. Teresa & Maria получила огромную популярность на стриминговых платформах, даже попав в мировой чарт iTunes.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

В то же время не только Евровидение открывает украинским исполнителям путь к мировой славе. В 2018 году группа KAZKA с песней "Плакала" доказала, что украиноязычная музыка может покорять глобальные чарты. Трек вошел в ТОП-10 Shazam, а клип на ютубе на сегодня посмотрели более 454 миллионов раз.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео онлайн

Настя Каменских в 2020 году создала настоящий интернациональный хит ELEFANTE, где соединила украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами. Под эту песню снимали масштабные танцевальные челленджи. Ее слушали по всему миру от Украины до Мексики.

NK – ELEFANTE: смотрите видео онлайн

В 2007 году группа "ДахаБраха" выпустила альбом "Ягудки", в котором была песня "Шо з-під дуба". Этот трек звучал во втором сезоне американского телесериала "Фарго" (2017), а также в рекламном ролике бренда для бритья Дэвида Бекхэма House 99. Песня также впервые прозвучала в эфире американской радиостанции KEXP и в программе на канале BBC Two.

"ДахаБраха" – "Шо з-під дуба": смотрите видео онлайн

Особого внимания заслуживает песня "Ой у лузі червона калина", которая приобрела новое звучание и мировую популярность после исполнения Андреем Хлывнюком в феврале 2022 года. Видео с Софийской площади в Киеве стало вирусным, а легендарная группа Pink Floyd использовала запись Хлывнюка в своей композиции Hey, Hey, Rise Up.

Более того, "Ой у лузі червона калина" перевели на разные языки. Среди них – сербский, немецкий, английский, французский, польский и гагаузский.

Так, даже во время полномасштабного вторжения украинская музыка продолжает завоевывать сердца слушателей во всем мире, благодаря своей уникальной аутентичности и современному звучанию. Артисты демонстрируют, что культуре нашей страны есть что предложить миру. Они не только популяризируют украинскую музыку, но и способствуют формированию положительного имиджа государства на международной арене. Благодаря их таланту и труду, украинская музыка звучит далеко за пределами нашей страны, вдохновляя и объединяя людей во всем мире.