5 современных украинских песен, которые нагло украли россияне

Россия пытается разрушить Украину и все, что с ней связано. Это касается и культурной сферы: оккупанты обстреливают учебные заведения и издательства, жгут книги и воруют песни, выдавая их за свои.

Россия постоянно вела захватническую политику и присваивала себе украинское культурное наследие. Это происходило как столетие назад, так и сейчас. Россияне воруют мелодии украинских артистов, пытаются перевести тексты песен на русский и выдавать это за "свои творения". Show 24 расскажет о 5 современных треков, которые нагло украли граждане страны-агрессора.

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Посвящение маме от "Скрябина"

Дмитрий Швец перевел на русский песню Андрея Кузьменко "Мам". Украденным треком он дополнил видеоряд, в котором фигурируют российские мобилизованные солдаты. Неслыханный уровень цинизма – использовать произведения украинцев для своей пропаганды. Дмитрий Швец украл не только эту песню, а еще и "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама".

Смотрите видео оригинала:

"Океан Эльзы"

Россияне украли несколько песен украинской группы "Океан Эльзы". В частности, песню "Не твоя війна" они перевели на русский и дали перепеть детям.

Смотрите видео оригинала:

Хит Кристины Соловий

Еще до полномасштабного вторжения Паша Изотов украл песню Кристины Соловий "Тримай". Он изменил бит, но оставил вокал певицы на припеве, испортив композицию своим речитативом. После того, как Изотов заработал просмотров на чужой работе, он попросил у Кристины Соловий поделиться авторством.

Смотрите видео оригинала:

Кроме того, жена Пескова Татьяна Навка для своего шоу на льду украла и перевела песню Кристины Соловий "Тримай" на русский. Певица намерена судиться.

Песня Украины для Евровидения-2021

SHUM покорил миллионы слушателей по всему миру после Евровидения-2021. Россияне решили выдать песню группы Go_A за свою и попытались его перевести. Получилось крайне нелепо, ведь даже на русском композиция не имеет ничего общего с традициями страны-агрессора, которые воспевает украинский коллектив.

Смотрите видео оригинала:

Колыбельная Дили для дочери

Бывший участник группы ТНМК Диля несколько лет назад создал колыбельные для своей дочери. Среди них есть франкоязычная песня Ma fille je t'aime, которую россияне украли и опубликовали на одном из пиратских сайтов. Кроме того, они поместили трек в категорию "русская поп-музыка".

Смотрите видео оригинала:

На самом деле россияне воровали и продолжают воровать гораздо больше украинских произведений. Они присваивают себе народные песни, используют треки украинских исполнителей для пропагандистских концертов или шоу. Нам следует лелеять и защищать целостность украинской культуры, как и защитники защищают земли.