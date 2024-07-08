Уилл Смит и его жена в третий раз станут родителями, – СМИ

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит снова станут родителями. Похоже, что знаменитостям удалось преодолеть кризис в отношениях.

Уилл Смит поделился радостной новостью с коллегами на премьере фильма с его участием "Плохие парни: Все или ничего". Так эта информация попала в прессу.

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В прессе добавляют, что Уилл Смит и его жена Джада станут родителями благодаря суррогатному материнству. Но пока звезды не комментируют эту информацию.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит: что известно о браке

Знаменитости состоят в браке около 26 лет, они одна из самых образцовых звездных пар в Голливуде. Но осенью прошлого года Джада призналась, что с 2016 года пара уже не живет вместе. Хотя на документах они до сих пор муж и жена.

Как рассказала женщина, каждый из них испытывает глубокую любовь и уважение друг к другу. Они готовы дальше работать над отношениями и искать решение ситуации.

У пары есть двое взрослых детей – 26-летний Джейден и 23-летняя Уиллоу. Уилл Смит также имеет сына Трея от предыдущего брака.